Kotipizza Group investoi kansainväliseen ravintolakonseptiin

Kotipizza Group on kehittänyt kansainvälisille markkinoille suunnatun No Pizza -ravintolakonseptin. Ensimmäinen konseptin pohjalta toimiva ravintola on määrä avata Pohjoismaissa vuoden 2018 aikana. Kotipizza Group suunnittelee laajentavansa konseptin ravintolaketjuksi master franchising -yhteistyön pohjalta.



Kotipizza Groupin kehittämä No Pizza on pizzaravintolakonsepti, joka on suunnattu kansainvälisille markkinoille. Konseptin pohjana ovat sourdough-taikinasta tehty pizzapohja, vastuullisuutta ja tuoreutta painottavat täytteet ja raaka-aineet sekä selkeästi erottuva visuaalinen ilme ja asiakaskokemus. No Pizza -konseptin brändisuunnittelusta on vastannut N2 Marketing Oy ja sisustussuunnittelusta Futudesign Oy.

Kotipizza Group suunnittelee avaavansa ensimmäisen No Pizza -ravintolan Pohjoismaissa vuoden 2018 aikana. Tämän jälkeen yhtiö hakee kumppania, jonka kanssa konsepti voidaan laajentaa ketjuksi master franchising -yhteistyön pohjalta.

”No Pizzan kehitystyössä on hyödynnetty sekä kokemuksiamme Kotipizza-ketjusta että perehtymistä pohjoismaisiin markkinoihin ja kuluttajatrendeihin. No Pizzan innovatiivinen konsepti poikkeaa selkeästi kaikista Pohjoismaissa toimivista fast casual -ravintoloista sekä tuotteeltaan että asiakaskokemukseltaan, joten uskomme, että konseptin pohjalle on mahdollista rakentaa menestyvä franchising-ketju yhteistyössä oikean master franchising -kumppanin kanssa. Esimerkiksi Ruotsissa ei toimi tällä hetkellä käytännössä lainkaan valtakunnallisia pizzaravintolaketjuja”, Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen sanoo.

No Pizzan konsepti ja liiketoimintamalli on suunniteltu siten, että sen toimintaa voidaan laajentaa Pohjoismaiden jälkeen myös muille markkinoille. ”No Pizza – There’s no pizza like No Pizza” on Euroopan unionissa rekisteröity tavaramerkki.

Kotipizza Group osti 30.11. enemmistön Social Food Street Burgerjoint -ravintolasta vastaavasta Day After Day Oy -yhtiöstä ja suunnittelee laajentavansa Social Burgerin valtakunnalliseksi hampurilaisravintolaketjuksi.