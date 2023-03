Kotipizza-ketju palkitsi yrittäjiään Talvipäivät-tapahtumassa

’’Kotipizzalla on mahtavia yrittäjiä, jotka yltävät vuosittain hienoihin saavutuksiin myynnissä, ravintolan johtamisessa ja vastuullisessa liiketoiminnassa. Nyt palkittava joukko todistaa, että meillä on todella Suomen parhaat yrittäjät. Joukossamme on sekä useita vuosia mukana olleita konkareita, kuin myös nuoria kunnianhimoisia yrittäjiä, jotka ovat kaikki valmiina kehittämään suomalaista pizzakulttuuria määrätietoisesti eteenpäin yhdessä koko Kotipizza-perheen kanssa’’, sanoo Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Heidi Stirkkinen.

’’Haluamme koko ketjun voimin kiittää ansioituneita Kotipizza-yrittäjiä hyvästä työstä ja kannustamme heitä jatkamaan samaan malliin’’, hän jatkaa.

Kotipizza-ketju palkitsee menestyneitä yrittäjiään vuosittain parhaasta myynnin kehityksestä ja antaa yrittäjille erilaisia kunniamainintoja. Perinteisesti palkinnot jaetaan Kotipizzan Syysseminaarissa sekä keväisin Talvipäivät-tapahtumassa. Talvipäivillä 2023 palkittiin 12 yrittäjää.

Ravintolansa myyntiä kehittivät prosentuaalisesti parhaiten:

Ville Salmi ja Pentti Henriksson, Hämeenlinna Hätilä

Ari Lempinen, Teboil Kuopio Rastaantie

Ravintolansa myyntiä kehittivät euromääräisesti parhaiten:

Ville Salmi ja Pentti Henriksson, Hämeenlinna Hätilä

Tarja Kela-Haverinen ja Pekka Juntunen, Neste Kontiomäki Viitostie

Timanttipalkinnolla palkittiin Kotipizza-yrittäjät, joiden ravintolan myynti oli tarkastelujaksolla kolmen peräkkäisen kuukauden aikana yli 90 000 euroa:

Yrittäjäkolmikko Mesut Gürkan, Mazlum Dogan ja Vural Dogan, Vantaa Tikkurila

Kymmenen vuotta ketjussa olleet yrittäjät palkittiin Kauppakamarin ansiomerkillä ja kunniakirjalla.