Kotipizzalle mitalisija European Franchising Awardsissa 

Maanantai-iltana Brysselissä järjestetyssä European Franchise Awards -kilpailussa palkittiin franchiseyrityksiä eri puolilta Eurooppaa. Suomalaiset franchisingalan yritykset pärjäsivät kilpailussa erityisen hyvin. Kotipizza sijoittui kolmanneksi Special Awad for Resilience –sarjassa, jonka lisäksi henkilöstöpalveluyritys Eezy sijoittui toiseksi sarjassa Franchisor of the Year ja Kiinteistömaailma-ketjuun kuuluvan Amuletti Asunnot Oy:n yrittäjät saivat kolmannen sijan Franchisee of the Year –sarjassa. Ensimmäistä kertaa järjestetyssä kilpailussa jaettiin palkintoja viidessä sarjassa.

‘’Kolmas sija Special Award for Resilience -sarjassa on suuri kunnia Kotipizzalle. On hienoa, että suomalaiset franchisingyritykset pärjäsivät kilpailussa hyvin. Se osoittaa, kuinka arvokasta suomalainen osaaminen franchisingalalla on’’, kommentoi Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Heidi Stirkkinen.

’’Kotipizzan menestys Resilience-sarjassa kertoo franchising-liiketoimintamallin joustavasta ja muutoskykyisestä luonteesta. Kotipizzan resilienssi oli ikään kuin valmiiksi luotu jo ennen pandemian alkua toimivan verkkokaupan sekä monipuolisten kuljetusmahdollisuuksien kautta. Lopulta kuitenkin kestävyys haastavina aikoina on ihmisten ansiota. Kotipizza-yrittäjät, yli 2000 ravintolatyöntekijää ja Kotipizza-ketjun asiantuntijat sekä johto olivat ratkaisevassa asemassa ja nostivat Kotipizzan Resilience-sarjan mitalisijoille’’, Stirkkinen jatkaa.

European Franchise Awards -kilpailu on European Franchise Federationin järjestämä. Suomesta finaalissa olivat Kotipizzan lisäksi henkilöstöpalveluyritys Eezy Oyj sekä Kiinteistömaailma-ketjun yrittäjät Amuletti Asunnot Oy:stä.

Lisätietoja kilpailusta ja voittajista: https://eff-franchise.com/awards/