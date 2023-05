Koulupuutarha-aate levisi Suomeen Seminaarinpuistosta – Tervetuloa 140 -vuotisjuhlanäyttelyyn Lähde-kirjastoon 7.6.-27.8.2023

Seminaarinpuisto rakentui Seminaarinmäelle samoihin aikoihin, kun maan ensimmäisen opettajaseminaarin Konstantin Kiseleffin suunnittelemat tiilirakennukset nousivat Seminaarinmäen rinteisiin. Puiston ensimmäisen rakennuskauden työt saatettiin loppuun vuonna 1883.



Rakennuksia ympäröivästä Seminaarinpuistosta muodostui englannista ja saksasta vaikutteensa saanut romanttinen maisemapuutarha ja sitä pidettiin aina 1930-luvulle saakka Jyväskylän kauneimpana puistona.

Opettajaseminaarin oppilaiden mukana Seminaarinpuistossa saadut puutarhanhoidon opit levisivät ympäri Suomen.

Alkuaikojen Seminaarinpuistosta oli komeat näkymät Jyväsjärvelle, puistossa oli puutarhalampi kaarisiltoineen, polveilevia käytäviä ja valtavat marja- ja hedelmätarhat. Puutarhaopetus vahvistui 1890-luvulla, jolloin puutarhanhoito koki muutenkin nousukautta Suomessa.

”Parhaimmillaan koulupuutarhan alueilla Seminaarinmäellä oli yli 1000 marjapensasta, suuret kasvimaat ja tuottava hedelmätarha, joista riitti satoa myytäväksi. Seminaarin kasvihuoneessa kasvatettiin etenkin viherkasveja ja hyödettiin kukkasipuleita kukkaan talvikaudella”, kertoo näyttelyn suunnitellut puutarha-asiantuntija, Jyväskylän yliopiston kasvitieteellisen puutarhan suunnittelija Hanna Keljo Jyväskylän yliopiston tiedemuseosta.

Kulttuuriperintö näkyy yhä Seminaarinmäen kampusalueella

Seminaarinmäen puistoalue toimii yhä edelleen muistomerkkinä suomalaisen koulupuutarha-aatteen historiasta.

Koko Seminaarinmäen alue kuuluu nykyään Museoviraston valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen RKY-rekisteriin. Tuoreimpana tunnustuksena Seminaarinmäki sai myös vuonna 2022 Euroopan komission myöntämän Euroopan kulttuuriperintötunnuksen (EHL) ensimmäisenä kohteena Suomessa ja Pohjoismaissa.

Seminaarinpuiston juhlanäyttelyn ovat koonneet Jyväskylän yliopiston tiedemuseo sekä kasvitieteellinen puutarha. Näyttelyyn voi tutustua myös englanniksi, näyttelyssä on jaossa englanninkielinen näyttelyesite.

Seminaarinpuisto 140 vuotta -juhlanäyttely on Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähteessä (B) Tietoniekka-salissa (1, krs. Seminaarinkatu 15) 7.6.-27.8.2023. Näyttelyyn on vapaa pääsy. Näyttely on auki Lähde-rakennuksen aukiolojen mukaisesti.

Lisätietoja Jyväskylän yliopiston kasvitieteellisestä puutarhasta löydät puutarhan verkkosivuilta. Sivuilla lisätietoja myös puutarhaan järjestettävistä opastetuista kierroksista ja omatoimikierroksista.

Lisätietoja

Suunnittelija Hanna Keljo, Jyväskylän yliopiston kasvitieteellinen puutarha, hanna.l.keljo@jyu.fi