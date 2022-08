KPY Novapolis houkutteli pääkaupunkiseudulla ja Turussa työskentelevät testaamaan, millaista on etätyö Kuopiossa

Tällä viikolla Novapoliksella on työskentelemässä kolme kampanjaan valittua henkilöä. Mukana on pääkaupunkiseudulla sekä Turussa työskentelevät työelämäprofessori Jorma Turunen, sisällöntuottaja Saara Närä sekä palkka-asiantuntija ja bloggaaja Maria Koskenmaa. Odotukset ovat korkealla niin työpäivien kuin myös kulttuuriin ja vehreään luontoon tutustumisen osalta. On ilahduttavaa huomata, että etätyöskentely sopii hyvin erilaisissa tehtävissä ja yrityksissä toimiville.

Osalle etätyöläisistä Kuopio on entuudestaan tuttu – osa oli asunut täällä aiemmin, pohti paluumuuttoa ja halusi tutustua Kuopion tarjoamiin etä- ja hybridityön mahdollisuuksiin. Joillekin Kuopio oli uusi tuttavuus ja erityisesti Novapoliksen CoWorkin tarjoama moderni tapa työskennellä herätti kiinnostusta. Moni kampanjaan hakenut myös kertoi, että tehtävänkuva oli muuttunut niin, että työn tekeminen oli ajasta ja paikasta riippumatonta, jolloin Kuopio koettiin yhdeksi varteenotettavaksi vaihtoehdoksi työskennellä tulevaisuudessa joko koko- tai osa-aikaisesti.

Nykyhetken etätyöskentely ei ole ainoastaan työtä kotitoimistossa, vaan etätyöpisteen voi perustaa, joka kolkkaan ulottuvien yhteyksien ansiosta melkeinpä minne vaan. Tämä tarjoaa määrätyn vapauden ja vaihtelun rakentaa omasta työskentelystään juuri omaa tarvetta palvelevan. Samaan aikaan etä- ja hybridityöskentelyssä korostuvat laadukkaiden työskentelypuitteiden arvo sekä sosiaalisten kontaktien merkitys ja yhteisö, jossa työtä tehdään.

KPY Novapoliksen johtoajatuksena on hyvän työpäiväkokemuksen luominen. Uudessa CoWorkissamme haluamme tarjota työskentelylle puitteet, jotka ovat muunneltavissa yksilön ja työnantajan tarpeiden mukaan. Meillä voi työskennellä päiväpassilla tai jatkuvalla kuukausipassilla. Novapoliksen CoWork onkin vetovoimainen, inspiroiva ja moderni työskentelytila ja samalla eri aloilla, yrityksissä ja tehtävissä toimivien yksilöiden yhteisö ja kohtaamispaikka. Se on keskeinen vastauksemme työn muutokseen ja haluamme sen kautta mahdollistaa erinomaiset puitteet hybridityölle.

Tervetuloa tutustumaan työn uudistumiseen ja siihen, miten workation onnistuu Kuopiossa. Tällä viikolla on myös mahdollista haastatella etätyötä kokeilevia vieraitamme.



Yhteydenotot:

Karolina Puntanen

yhteisöpäällikkö, KPY Novapolis

karolina.puntanen@novapolis.fi tai puh. 0400 861381





Lisätietoa:

Silja Huhtiniemi

varatoimitusjohtaja, kehitys- ja viestintäjohtaja, KPY Novapolis

silja.huhtiniemi@novapolis.fi tai puh. 050 4120559