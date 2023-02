KPY päivittää tietoja suunnitellun First North -listautumisen aikataulusta

Suunnitellun First North -listautumisen aikatauluun arvioitiin jo aiemmin vaikuttavan KPY:n ja Enersense International Oyj:n (”Enersense”) välisen, Voimatel Oy:tä (”Voimatel”) koskevan yritysjärjestelyn käsittely Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (”KKV”). Enersense julkisti 15.2.2023 pörssitiedotteen, jonka mukaisesti Enersense ilmoitti vetäytyvänsä yritysjärjestelystä yhteisymmärryksessä KPY:n kanssa. Omistajastrategiansa mukaisesti KPY tulee etsimään sekä liiketoiminnallisia että omistuksellisia kumppanuuksia Voimatelin kannattavan kasvun edistämiseksi. Tällä hetkellä käynnissä on myös prosessi KPY:n enemmistöomisteisen Enfo Oyj:n osittaisjakautumisen toteuttamiseksi.

Lisäksi KPY:lle on syntynyt tarve valita listautumishankkeelle uusi pääjärjestäjä, jonka osalta prosessi on vielä kesken. Tarpeen taustalla on pääjärjestäjänä aiemmin toimineen OP:n ECM (Equity Capital Markets) -toiminnan lakkauttaminen vuoden 2022 lopussa. Myös yleinen vallitseva markkinatilanne vaikuttaa suunniteltuun First North -listautumiseen ja prosessin aikatauluun.

”KPY:llä on meneillään kahta keskeistä tytäryhtiötä koskevat prosessit, jotka vaativat täyden huomiomme tällä hetkellä. Jatkamme myös mahdollista First North -listautumista koskevaa valmistelua yhdessä oikeudellisen neuvonantajamme Roschier Asianajotoimisto Oy:n ja viestintään erikoistuneen neuvonantajamme IR Partners Oy:n kanssa. Lisäksi olemme aloittaneet uuden pääjärjestäjän valintaprosessin. Nämä asiat tulee valmistella huolella ennen kuin mahdollisesta First North -listautumisesta ja sen suunnitellusta ajankohdasta voidaan päättää”, toteaa KPY:n toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen.

Lehikoinen jatkaa: ”Meillä on tänä päivänä noin 19 000 osuuden omistajaa. Olemme vahvasti sitoutuneita KPY:n strategiseen uudistumiseen ja omistaja-arvon rakentamiseen. Toteutuessaan First North -listautumisemme edistäisi näitä tavoitteita sekä mahdollistaisi luotettavan ja joustavan kaupankäynnin KPY:n osuuksilla ja niiden läpinäkyvän arvonmuodostuksen. Edistämme listautumista aktiivisesti, vaikka lopullisen päätöksenteon aika ei olekaan vielä.”