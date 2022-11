Kryptovaluuttojen treidaus houkuttelee myös rahapelaajia

Puolentoista vuoden seuranta-analyysi osoitti, että aktiivinen kaupankäynti kryptovaluutalla on yhteydessä rahapeliongelmien kasvuun. Public Health -tiedelehdessä julkaistujen tutkimusartikkeleiden mukaan kryptovaluutoilla usein kauppaa käyvillä henkilöillä on muita useammin rahapeliongelmia, digipeliongelmia, liiallista internetin käyttöä ja erilaisia psykologisia ongelmia.

Pitkittäisanalyysin mukaan kaupankäynti kryptovaluutoilla lisäsi rahapeliongelmia. Erityisen paljon rahapeliongelmia oli samaan aikaan ulkomaisilla nettikasinoilla pelaavilla. Tutkijoiden mukaan näyttäkin siltä, että ulkomaisilla nettikasinoilla pelaaminen ja kryptovaluuttojen treidaus muodostavat toisiaan vahvistavan negatiivisen kierteen.

– Suurimmissa ongelmissa ovat tulostemme mukaan henkilöt, jotka pelaavat ulkomaisilla nettikasinoilla ja samaan aikaan vaihtavat aktiivisesti myös kryptovaluuttoja. Kryptovaluuttoja markkinoidaan tällä hetkellä aktiivisesti kuluttajille ja rahapelaajille, ja nämä saattavat näyttäytyä nopeana tapana saada voittoja. Kryptovaluuttojen kaupankäyntialustat ovat omaksuneet nettikasinoille tyypillisiä piirteitä. Kansallisesti ilmiöön olisi hyvä kiinnittää huomiota uudenlaisena rahapelaamisen ja riskikäyttäytymisen muotona, toteaa sosiaalipsykologian professori Atte Oksanen.

Tutkimustulokset esitetään kahdessa tutkimusartikkelissa, jotka molemmat on julkaissut Public Health. Tiedelehti on ilmestynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1888 alkaen.

Ensimmäisen artikkelin aineisto kerättiin kansallisesti edustavassa kyselyssä, johon osallistui tutkimuksen alussa 1 530 iältään 18–75-vuotiasta suomalaista. Jatkokyselyt kohdistettiin samoille vastaajille. Yhteensä 1 022 vastaajaa osallistui kaikkiin kolmeen kyselykierrokseen. Pitkittäistutkimusta on tarkoitus jatkaa ainakin 2023 vuoden loppuun asti

Tutkimusartikkelit:

