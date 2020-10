Kuka maksaa maskit? Voiko koronatestiin pakottaa? Suomen Yrittäjät julkisti koronaoppaan yrittäjille

Yrittäjät: Hyvä, että kustannustukea uudistetaan – hallituksen esityksessä kuitenkin korjattavaa 21.10.2020 13:14:33 EEST | Tiedote

Suomen Yrittäjät on tyytyväinen, että hallitus on aikeissa jakaa uudestaan kustannustukea koronakriisistä kärsiville yrityksille. Hallituksen esityksessä on muutamia kohtia, joita on korjattava. - On kohtuutonta, jos ei saa tukea ja mahdollisesti ajautuu konkurssiin siksi, että toimialaluokka on väärä, pääekonomisti Mika Kuismanen nostaa esimerkin.