Kulttuuripolitiikan strateginen ohjaus on korostanut virkakunnan roolia

YTM Olli Jakonen tutki väitöskirjassaan valtion kulttuuripolitiikan ohjausta ja rahoitusta virkakunnan vallankäytön näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena olivat kulttuuripolitiikan muutos ja muuttumattomuus, sitä ohjanneet tavoitteet sekä rahoituksen jakautuminen 2010-luvulla. Väitöksen tutkimuskohteina olivat luova talous, Taiteen edistämiskeskuksen perustaminen 2010-luvulla, virkakunnan vallankäyttö valtionavustuksissa ja kulttuurin rahoituksen jakautuminen vuonna 2019.

Jakosen tutkimuksessa selvisi, että kulttuuri sai koronaa edeltäneenä esimerkkivuonna 2019 valtionrahoitusta 1,3 miljardia euroa, mikä vastasi noin 2,5:ttä prosenttia valtion budjetista. Taiteenaloista eniten saivat esittävät taiteet (20 % rahoituksesta). Kansallinen tietopohja kulttuurin valtionrahoituksesta on ylipäätään hajanainen, mikä hankaloittaa sen nykytilan kehittämistä.

Jakonen havainnoi tutkimuksessaan, miten poliitikkojen sijaan kulttuurihallinnon virkakunta on monella tapaa keskeisessä asemassa kulttuurin ohjauksessa ja rahoituksessa. Hallinnon korporatistiset suhteet taidekenttään ovat edelleen merkittäviä. Hallinnon merkitys on jopa korostunut, kun kulttuuripolitiikkaan on omaksuttu uusia strategisen ohjauksen muotoja, arviointeja, mittaristoja ja tulosohjausta.

Veikkausvoittovarojen merkitys on ollut edelleen 2010-luvulla ratkaiseva kulttuurin rahoituksen ylläpitämisessä. Vuosikymmenten varrella rakentunut suomalaisen kulttuuripolitiikan järjestelmä yhdistää vanhaa ja uutta. Se ohjaa eri keinoin mosaiikkimaista toimijakenttää aina yksittäisistä taiteilijoista luovan alan yritysten ja kulttuuriyhdistysten kautta kansallisiin taidelaitoksiin. Lisäksi useat eri ministeriöt rahoittavat Suomessa kulttuuria omista lähtökohdistaan.

Jakosen väitöskirjatyön tuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa esimerkiksi kulttuurin julkisen rahoituksen kehittämisessä. Valtion rahoitusta ja ohjausjärjestelyjä voidaan kehittää huomioimaan paremmin erilaisia kulttuurisia tarpeita. Väitöskirjatyö antaa myös kulttuurin parissa toimiville eväitä kulttuurin hallintoprosessien parempaan tuntemukseen ja mahdollisesti niihin vaikuttamiseen.

YTM Olli Jakosen väitöskirjatyön ”Kulttuuripolitiikkaa strategisessa valtiossa. Taiteen ja kulttuurin ohjaus ja rahoitus hallinnollisena politiikkana” tarkistustilaisuus on yliopiston vanhassa juhlasalissa (S212) lauantaina 3.12.2022 klo 12.00. Vastaväittäjänä dosentti Simo Häyrynen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Miikka Pyykkönen. Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Väitöskirja on luettavissa verkossa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9211-8

Taustatietoja

Olli Jakonen kirjoitti ylioppilaaksi Vääksyn yhteiskoulun lukiosta 2005. Hän valmistui Tampereen yliopistosta valtio-opin kandidaatiksi 2011 ja yhteiskuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta 2013, pääaineenaan valtio-oppi ja kulttuuripolitiikka. Jakonen toimii päivätyönään tutkijana Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporessa. Väitöskirjatutkimusta ovat rahoittaneet Cupore ja Jyväskylän yliopisto.

Lisätietoja: Olli Jakonen, olaljako@gmail.com, +358407534470