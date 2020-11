Kulutuskysynnän kasvu näkyy myönteisesti Ifin tuloksessa

Ifin tulos heinä–syyskuussa 2020 oli vahva: asiakasmäärä kasvoi ja asiakaspysyvyys oli erinomainen. Kulutuskysynnän piristyminen kaikissa Pohjoismassa kasvatti Ifin liiketoimintaa, jonka tulos kolmannella vuosineljänneksellä oli 233 miljoonaa euroa.

Kulutuskysyntä näyttää tällä hetkellä kasvavan kaikissa Pohjoismaissa, mikä heijastui kolmannella vuosineljänneksellä positiivisesti myös vahinkovakuutusten uusmyyntiin ja siihen, miten olemassa olevia vakuutuksia uudistettiin ja päivitettiin.

“Kesän ja alkusyksyn aikana kuluttajat ovat hankkineet autoja, veneitä, mökkejä ja asuntoja. Tämä näkyy selkeästi myös vakuutusturvan kasvuna ja Ifin hyvässä tuloksessa”, sanoo Ifin toimitusjohtaja Morten Thorsrud.

"Tilanne on kaksijakoinen, koska samaan aikaan monet yksityis- ja yritysasiakkaamme elävät koronan takia hyvin haastavia aikoja.”

Henkilövakuutukset ja digimyynti kasvussa

Korona on lisännyt merkittävästi henkilövakuutusten kysyntää. Asiakkaiden yhteydenotot henkilövakuutuksiin liittyen lisääntyivät pohjoismaisella tasolla viime keväänä 50 prosentilla ja henkilövakuutusten myynti on kasvanut 20 prosenttia. Kolmannen vuosineljänneksen lopulla tapaturmavakuutusten, lapsivakuutusten ja vakavan sairauden turvan kysyntä oli edelleen korkealla tasolla.

“Monet asiakkaat kaipaavat nyt erityisesti neuvoja henkilövakuutuksiin liittyen. Meille on tärkeää, että asiakkaamme ovat oikein vakuutettuja ja että turvataso on mitoitettu yksilön, perheen tai yrityksen kulloisenkin tarpeen mukaan”, Thorsrud sanoo.

Vakuutusten myynti digitaalisissa kanavissa kasvoi edelleen.

"If on tänä vuonna myynyt yksityisasiakkaille vakuutuksia digitaalisissa kanavissa yli 96 miljoonalla eurolla. Tämä on konkreettinen osoitus siitä, että digitaalisten kanavien merkitys kasvaa jatkuvasti.”

Kustannusten hallinta edelleen keskiössä

"Ifläiset ovat venyneet hienoihin suorituksiin pitäessään huolen, että olemme pystyneet auttamaan asiakkaitamme haastavina poikkeusaikoina. Olemme pystyneet myös siirtymään etätyöskentelyyn ilman ylimääräisiä IT-investointeja, mikä osoittaa digitalisaation edenneen Ifissä jo pitkälle”, Thorsrud toteaa.

Koronapandemia on muuttanut ihmisten käyttäytymistä kaikissa Pohjoismassa, minkä vuoksi vahingoista maksettavat korvaukset ovat joiltain osin alentuneet tammi–syyskuun aikana. Samaan aikaan kuitenkin matkavakuutuksista maksettavat korvaukset ovat kasvaneet ja yritysasiakasliiketoiminta on korvannut merkittäviä suurvahinkoja. If on maksanut koronaan liittyviä korvauksia tammi–syyskuussa yli 36 miljoonaa euroa.

If-konsernin tulos

If on Pohjoismaiden suurin vahinkovakuutusyhtiö, joka toimii Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan lisäksi kaikissa Baltian maissa.

Yhdistetty kulusuhde tammi–syyskuussa 2020 oli 82,4 % (84,3 % tammi–syyskuussa 2019). Heinä–syyskuussa yhdistetty kulusuhde oli 82,9 % (83,5 % heinä-syyskuussa 2019).

Tekninen tulos heinä–syyskuussa 2020 oli 196 miljoonaa euroa (185 miljonaa euroa).

Bruttomaksutulo oli 985 miljoonaa euroa (950 miljoonaa euroa).

Bruttomaksutulo kasvoi heinä–syyskuussa yli 5 %.

Ifin tulos Suomessa

Maksutulo heinä–syyskuussa 2020 oli 166 miljoonaa euroa (159 miljoonaa euroa heinä–syyskuussa 2019).

Tekninen tulos heinä–syyskuussa -7 miljoonaa euroa (33 miljoonaa euroa heinä–syyskuussa 2019).

Yhdistetty kulusuhde tammi–syyskuussa oli 91,0 % (85,4 %) ja heinä–syyskuussa 102,7 % (85,9 %).

"Maksutulomme on kasvanut myös Suomessa eli Suomen tulos on parempi kuin puhtaasti lukujen perusteella voisi päätellä. Olemme muuttaneet diskonttokorkoa vastaamaan tulevia korvauskuluja”, sanoo toimitusjohtaja Thorsrud.

If kuuluu Sampo-konserniin. Euromääräiset luvut on esitetty siinä muodossa, kuin Sampo esittää ne osavuosiraportissaan. Lisää tietoa koko Ifin tuloksesta löytyy Sammon tuloskatsauksesta.