Kun pukille kirjoittaa nyt, ehtii saada talvirenkaat joulureissulle

Korvatunturilta saamamme tiedon mukaan joulupukki ehtii vielä pakata rekeen talvirenkaat kilteille autoilijoille – tarvittaessa hän lähettää ne jopa matkaan paikallisen rengasliikkeen kautta.

”Nyt on hyvä aika tarkastaa talvirenkaiden ja muidenkin rengastarvikkeiden kunto. Jos puutteita on, tarvikkeet ehtii vielä hyvin uusia ennen joululiikenteeseen lähtöä”, Autonrengasliiton puheenjohtaja Jarmo Nuora muistuttaa.

Jouluaatto osuu tänä vuonna perjantaille, joka on monelle vapaapäivä. Kolmatta joulupäivää eli tapaninpäivää puolestaan vietetään sunnuntaina. Kovinta liikennettä sekä ruuhkia kaupunkien ulos- ja sisäänajoväylille voidaan odottaa aatonaattona torstaina iltapäivällä sekä sunnuntaina alkuillasta.

”Pyhät ovat tänä vuonna lyhyet, eli väkeä on paljon liikkeellä samaan aikaan. Kun etätöitäkin nyt on totuttu tekemään hyvin, kannattaa mahdollisuuksien mukaan lähteä liikkeelle hieman aikaisemmin ja vastaavasti palata hieman myöhemmin.”

Paikkaussarja ei kestä ikuisesti

Auton tärkeimmät osat on hyvä käydä läpi ajoissa ennen matkaa. Tarkastamisen voi aloittaa talvirenkaista. Lain vaatima pienin urasyvyys on 3 mm, mutta yleisenä turvasyvyytenä pidetään 5 mm. Sitä matalammat urat eivät enää pidä sohjossa kunnolla.

”Jos renkaiden urat alkavat olla viiden millin tuntumassa, renkaat on hyvä uusia. Nyt on hyvä hetki kirjoittaa pukille ja pyytää turvallista joululahjaa.”, Nuora sanoo.

Renkaiden ohessa tarkastuskierrokselle kuuluvat myös vararengas sekä vaihtovälineet. Niiden sijainti ja kunto on parasta tarkastaa, ennen kuin niitä tarvitaan.

”Yhä useammassa autossa on nykyisin vararenkaan tilalla paikkasarja, jonka käyttöikä on noin kuusi vuotta. Jos se ylittyy tai sarjan ikä ei ole tiedossa, se kannattaa varmuuden vuoksi uusia.”

Kylmä keli ja täysi auto vaativat kunnon rengaspaineet

Renkaista on hyvä tarkastaa manuaalisesti myös rengaspaineet. Auton ohjekirjasta tai kuljettajan oven karmista löytyvät suositukset rengaspaineiksi. Pakkasilla paineet kannattaa säätää 0,2 baria suositusta korkeammaksi.

”Kylmässä rengaspaine laskee, joten kannattaa ottaa hieman ennakkoa ylöspäin. Hieman korkeampi paine on perusteltu myös siksi, että joulureissulla auto on usein pakattu täyteen, ja tällöin on syytä noudattaa vähintäänkin auton täyden kuorman painetta.”

Oikea rengaspaine vakauttaa ajoa ja säästää rengasta sekä polttoainetta. Haittaa tai vaaraa hieman tavallista korkeammista paineista ei ole.

Varaudu kylmään ja muista turvavälit!

Joulukuun alku on vietetty kylmissä keleissä. Sääennuste lupaa jo lauhempaa, mutta tien päälle on varauduttava talven mukaan.

”Lämmintä vaatetta on varattava ehdottomasti mukaan. Jos autoon tulee moottorivika, ilman lämmitystä auto muuttuu nopeasti jääkylmäksi apua odotellessa.”

Ennen matkaa on hyvä tarkastaa lasinpesunesteen sopivuus pakkasille. Lyhyiden päivien kaudella erityisen tärkeää on pitää huoli näkyvyydestä. Rikkoutuneet polttimot ja tiensä päähän tulleet tuulilasinpyyhkijät on vaihdettava ennen matkaa.

Kun nämä käy läpi, alkaa resepti turvalliselle ja mukavalle joulumatkalle olla kasassa. Lähdetään tien päälle rennolla asenteella ilman kiirettä, Nuora kehottaa.

”Pidetään riittävästi taukoja ja turvavälit kunnossa niin tien päällä kuin taukopaikoillakin. Haluamme toivottaa mukavaa ja turvallista joulua kaikille!”

Tarkasta nämä, aja rauhassa ja nauti joulusta!

1. Jos autoa ei ole huollettu, huollata auto ennen pitempää matkaa. Tarkasta renkaiden kunto, urien syvyys (talvirenkaassa suositus vähintään 5 mm) ja nastojen määrä sekä kunto.

2. Tarkasta lasinpesunesteen määrä ja soveltuvuus talviolosuhteisiin. Vaihda hiemankin kuluneet pyyhkijänsulat, sillä viirut tuulilasissa aiheuttavat pimeässä vaarallisia valoheijastumia.

3 Pakkaa painavimmat tavarat sijoitetaan tavaratilan perälle. Älä pakkaa tavaratilaa takapenkin ylitse, sillä irtotavarat jatkavat kolarissa tai äkkijarrutuksessa matkaansa ja ovat vaarallisia.

4. Moottori- tai rengasvian sattuessa apua voivat antaa oma vakuutusyhtiö tai automerkin tiepalvelu. Luotettavaa apua sekä arvion korjaustarpeista saa Autoliiton tiepalvelusta ( 0200 8080 ). Numerot kannattaa tallettaa puhelimeen tai tulostaa yhdelle A4-paperille ennen matkaa.

5. Etenkin moottorivian sattuessa auto menettää sähkönsä ja kylmenee nopeasti. Pitkälle matkalle on aina varattava evästä, juotavaa sekä lämmintä vaatetta. Varaudu kylmään!

6. Tärkeämpää kuin päästä nopeasti perille on se, että kaikki pääsevät perille. Pyri ajamaan ruuhka-aikojen ulkopuolella. Varaa aikaa sekä rentoa ja anteeksiantavaa asennetta.