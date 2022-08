”Kun sanot muille ei, sanot itsellesi kyllä” – Vedä rajat on terapeuttigurun käytännöllinen opas terveiden rajojen asettamiseen

Täydellinen rantaromaani – Menestyskirjailija Taylor Jenkins Reidin Juhlat Malibussa on kuuma ja nostalginen kertomus kasaribileistä 22.6.2022 08:14:00 EEST | Tiedote

Yhdysvaltalaiskirjailija Taylor Jenkins Reidin Juhlat Malibussa (Gummerus) on yhden yön bileromaani Malibun paratiisirannan eeppisistä kesäkauden päättäjäisistä ja kuuluisien sisarusten vaietusta menneisyydestä. Kirjan TV-sarjaoikeudet on myyty, ja se on kirjailijan kahden muun viimeisimmän romaanin tavoin noussut myyntihitiksi ja valittu lukuisille vuoden parhaiden kirjojen listoille.