Kunta-ala tavoittelee palkankorotuksia

Kunta-alan työntekijät vaativat ostovoiman turvaavia palkankorotuksia, jotka vastaavat vähintään työmarkkinoiden yleistä linjaa.

Pääsopijajärjestöjen JUKOn, KoHon ja JAU:n puheenjohtajat kertoivat tänään neuvottelujen kulusta ja tavoitteistaan.

– Kunta-alalla tehdään vaativaa ja kansalaisten arvostamaa palvelutyötä, joka koituu kaikkien suomalaisten parhaaksi. Kunta-alalla huolehditaan yhteiskunnan peruspalveluista, koulutuksesta, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä arjen sujuvuudesta, ympäristöstä ja turvallisuudesta. Näin pidetään huolta yksilön ja yhteisön hyvinvoinnista sekä luodaan edellytyksiä myös elinkeinoelämän menestykselle, puheenjohtajat muistuttavat.

– Kunta-alan palkkaratkaisun on noudatettava vähintään yleistä työmarkkinoilla syntyvää linjaa. Tuottavuutta on jatkuvasti parannettu myös julkisella sektorilla. Lisäksi on muistettava, että myös julkisen työnantajan palkanmaksukyky kohenee vähitellen, kun talous jatkaa kasvuaan.

Kunta-alan työntekijöiden ansiokehitystä on heikentänyt myös määräaikainen lomarahaleikkaus, joka oli osa kiky-ratkaisua.

Järjestövalmiutta kohotetaan yhdessä

Pääsopijajärjestöt valmistelivat syksyllä yhdessä palkankorotus- ja tekstitavoitteitaan. Neuvottelut KT Kuntatyönantajien kanssa alkoivat joulukuussa, ja pääryhmä oli koolla viimeksi eilen, jolloin neuvottelupöydässä olivat esillä muun muassa tekstikysymykset.

Kunta-ala tavoittelee sopimusratkaisua, joka painottaisi yleiskorotusta. Järjestelyvara liitoille sopisi, jos siitä sovitaan keskustasolla. Puhtaasti paikallisesti jaettaviin eriin ne suhtautuvat varauksellisesti.

Kaikki kunta-alan sopimukset päättyvät 31. tammikuuta. Palkansaajapuoli irtisanoi sopimukset marraskuun lopulla, jolloin järjestölliset toimet ovat mahdollisia heti 1.2. lähtien. JUKO, KoHo ja JAU ovat käyneet asiasta keskusteluja. Järjestölliset toimet ja sen myötä ongelmat kansalaisten palveluissa ovat mahdollisia, jos neuvottelut eivät muutoin etene.

Maan suurin sopimusala

Kunta-ala on maan suurin sopimusala. Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa on 421 000 työntekijää, joista valtaosa on kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä. Opettajilla, lääkäreillä ja teknisillä on oma sopimus. Lisäksi kunta-alalla neuvotellaan myös tuntipalkkaisten sopimus.

lisätiedot:

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

puheenjohtaja Olli Luukkainen, p. 0500 652 872

Julkisen alan unioni JAU

puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, p. 040 702 4772

puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, p. 0400 537 756

Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo

puheenjohtaja Silja Paavola, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, p. 050 527 5085

puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, TEHY, p. 040 821 0028