Kuntaliiton ja konsulttiyhtiöiden esteellisyydet tuulivoimarakentamisessa

Kuntapäättäjillä ja virkamiehillä on virkavastuu tekemistään esittelyistä ja päätöksistä

Muutosten keskellä kuntapäättäjät tarvitsevat kokonaisvaltaista ja riippumatonta tietoa kauaskantoisten päätöstensä tueksi. Kuntalain mukaan kunnan luottamushenkilöillä on moraalisen ja poliittisen vastuun lisäksi virkavastuu, esimerkiksi selvittämisvelvollisuus päätöksistään. Esittelijänä toimivalla viranhaltijalla on tavallista virkavastuuta laajempi esittelijän vastuu.

Selvittävätkö virkamiehet ja valtuutetut asian vaativalla vakavuudella esimerkiksi riippumattomien asiantuntijoiden lausunnot melumallinnusohjeiden puutteista ja niistä seuraavista melutason aliarvioinneista? Suomesta löytyy lukuisia varoittavia esimerkkejä.

Tuulivoima-alan etujärjestö Suomen Tuulivoimayhdistys (STY) ajaa etuaan kuntapäättäjien kautta

Etujärjestö STY on voimakas lobbaaja, jonka hallinnon miehitys peilaa tuulivoimayhtiöiden omistusrakennetta. Hallituksen jäsenistä muutama edustaa kotimaisia yhtiöitä. Vaikutusvaltaisissa valiokunnissa, kuten edunvalvonnassa ja viestinnässä, on vahva saksalainen edustus.

Parantaakseen vaikutusmahdollisuuksiaan STY ajaa jäsentensä etua myös Kuntaliiton ja tuulivoimakuntien avulla. STY:n aloitteesta perustettiin 14.9.2022 tuulivoimakuntien kunnanjohtajien verkosto, jonka tavoitteena on tuulivoimakuntien yhteisen edunvalvonnan ja tiedon jakamisen lisäksi oikaista vääriä uskomuksia ja edistää investointien nykyistä tasaisempaa sijoittumista Suomessa.

Tuulivoimakuntien verkostoon kuuluminen vaarantaa virkamiehen riippumattomuuden ja puolueettomuuden. STY:n tehtävä on edistää jäsenyritystensä etua eikä ole perusteltua, että kuntajohtajat verkoston jäseninä ovat edistämässä tuulivoimayhtiöiden liiketoimintaa. Tuulivoimakuntien kunnanjohtajien verkostosta on tehty kantelu Oikeuskanslerille.

Kuntaliitolla ja sen omistamalla konsulttiyhtiöllä on vahva eturistiriita

Kuntaliitto on kuntasektorin kehittäjäkumppani sekä asiantuntija- ja tietopalvelujen tarjoaja. Kuntaliiton omistama FCG on myös STY:n jäsen, ja mainostaa olleensa mukana kehittämässä yli 50 % Suomen tuulivoimakapasiteetista. Tuulivoimassa sen palvelut kattavat mm. luvituksen, kaavoituksen, teknisen suunnittelun, rakennuttamis- ja projektinjohtopalvelut niin maakunta- kuin kuntatasolla. Yhdessä Taloustutkimuksen kanssa se toteutti STY:n tilaaman tutkimuksen tuulivoiman vaikutuksista kiinteistön hintaan. Toisin kuin Ruotsin laajassa selvityksessä, tutkimuksen mukaan tuulivoimalat eivät Suomessa vaikuta negatiivisesti asuinkiinteistöjen hintoihin. FCG ja STY täydentävät toisiaan niin hyvin, että ulkopuolisen on haastavaa erottaa missä kulkee FCG:n ja STY:n edustamien tuuliyhtiöiden välinen raja.

FCG valmistelee maakuntaliitoille mm. maakuntakaavoja, joissa tuulivoimarakentaminen menee lähes kaikkien muiden strategioiden, kuten hyvinvointi-, matkailu-, rantakaava-, ja virkistysstrategioiden edelle. Kuntien taloussuunnitelmien yhteydessä FCG:n konsultit korostavat mm. tuulivoimarakentamisen ja kiinteistöverotuottojen roolia kuntien taloudessa. Kuntien tarttuessa hankkeisiin, FCG tekee tuulivoimahankkeisiin liittyviä selvityksiä. Eli Kuntaliitto ja FCG tekevät tulosta näissä kaikissa vaiheissa ja toimenpiteissä, edistäen samalla STY:n jäsenten liiketoimintaa. Myös muut konsulttiyhtiöt, kuten Ramboll Oy, toimivat useissa rooleissa.

Piilokorruptio on syvällä Suomen toimintatavoissa

Vaasan Yliopiston tutkimuksen mukaan Suomessa on piilossa olevaa korruptiota, jossa liikutaan laillisen ja laittoman, eettisen ja epäeettisen harmaalla vyöhykkeellä. Sen mukaan suomalainen korruptio piiloutuu verkostoihin ja yhteiskunnan rakenteisiin ja ilmenee esimerkiksi salailuna, sukulaisten suosintana ja epäterveenä vastavuoroisuutena. Monet esimerkeistä koskivat tuulivoimarakentamista, joka kuuluu kymmenen korruptoituneimman alan joukkoon.

Myös Oikeusministeriö on nostanut esille kuntatasolla tapahtuvan korruption, ja tehnyt selvityksen korruption torjunnasta kunnallishallinnossa. Korkein Hallinto-oikeus on juuri tuominnut Kittilän kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja muut vastaajina olleet kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet sakkorangaistuksiin virka-aseman väärinkäyttämisestä. Päätös muistuttaa luottamushenkilöitä, että julkinen päätöksenteko noudattaa tasapuolisuuden, puolueettomuuden ja tarkoitussidonnaisuuden vaatimuksia.

Vaasan Yliopiston tutkimuksen mukaan piilokorruptiota on vaikea havaita ja siksi myös vaikea torjua. Kuntaliiton, konsulttiyritysten ja STY:n epäeettinen toiminta, yhteistyö ja edunvalvonta tapahtuvat todisteiden perusteella kuitenkin hyvin avoimesti silmiemme edessä.