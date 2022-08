Kuopion Energia uudistaa talousjohtamistaan ja investoi moderniin teknologiaan

Kuopion Energia -konserni muodostuu emoyhtiö Kuopion Energia Oy:stä ja tytäryhtiö Kuopion Sähköverkko Oy:stä. Emoyhtiössä ovat energiantuotanto- ja kaukolämpöliiketoiminnot, liiketoimintateknologiayksikkö sekä talous- ja henkilöstöhallinto. Sähköverkkoliiketoiminta on tytäryhtiössä. Kuopion Energia on kokonaisuudessaan Kuopion kaupungin omistama. Olemme kokonaisvastuullinen, kehittyvä ja taloudellisesti vakaa energiayhtiö. Asiakkaat pitävät meitä asiatuntevina, ammattitaitoisina ja luotettavina. Yhtiössämme työskentelee noin 130 energia-alan ammattilaista. Liikevaihtomme on noin 110 miljoonaa euroa ja palvelemme 60 000 sähkönsiirto- ja 6 100 kaukolämpöasiakasta. Lue lisää: www.kuopionenergia.fi

Fellowmind on modernien liiketoimintajärjestelmien, pilvi- ja tietoturvaratkaisujen, datan ja analytiikan sekä modernin työskentelyn asiantuntijayritys. Se on Euroopan johtavia Microsoft-kumppaneita ja toimii Suomessa, Saksassa, Hollannissa, Puolassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Suomessa Fellowmind toimi aiemmin nimellä eCraft ja sen asiakkaita Suomessa ovat erityisesti valmistavan teollisuuden ja projektituotannon sekä energian, kaupan ja palvelualojen yritykset. Fellowmindin liikevaihto vuonna 2021 oli yli 262 miljoonan euroa ja sillä on 2000 työntekijää. Lue lisää: www.fellowmind.fi