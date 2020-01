Kuopion Portin A-vaihe valmistuu - asemanseudun pysäköinti helpottuu

Kuopion Portin A-vaihe otetaan käyttöön tammikuun lopussa. Tällöin Asemanseudun pysäköintiin on luvassa helpotusta 30.1., kun Kuopion Portin pysäköintitalo P-Matkakeskus avataan. Valmistumisen myötä myös Matkahuolto muuttaa helmikuun alussa Kuopioin Porttiin Puutarhakadulla sijainneista väistötiloistaan. Samassa yhteydessä linja-autojen tulo- ja lähtölaitureihin tulee muutoksia. Uudet järjestelyt otetaan käyttöön 3.2.

Kuopion Portin A-vaiheen valmistuessa tammikuun lopussa alue saa ensimmäiset asukkaansa ja liike- ja toimistotilat täyttyvät käyttäjistä.

P-Matkakeskus avataan

P-Matkakeskukseen valmistuvista 483 autopaikasta otetaan käyttöön nyt 304 autopaikkaa, joista kahdeksan paikkaa on varattu liikuntaesteisille ja kolme paikkaa moottoripyörille. Sähköautoille on varattu yhteensä 10 latauspistettä. Ajoyhteys P-Matkakeskukseen on Puutarhakadulta.

P-Matkakeskuksen pysäköintiä operoi Europark Oy, joka toimittaa pysäköintitaloon uudenaikaisen, täysin puomittoman pysäköintijärjestelmän. Puomiton järjestelmä perustuu ajoneuvojen rekisterinumeroiden tunnistukseen.

Matkahuollon palvelut siirtyvät Kuopion Porttiin helmikuussa

Matkahuolto siirtyy uusiin tiloihin Kuopion Porttiin nykyisistä väistötiloista maanantaina 3.2.

Kuopion Portin sisäpihalle on varattu saattoliikennettä ja asiakaspysäköintiä varten lyhytaikaisia pysäköintipaikkoja 16, joista kaksi on sähköautojen latauspaikkoja. Saattopihalla olevat pysäköintipaikat ovat maksuttomia 15 minuuttia.

Linja-autojen lähtö- ja tulolaiturit siirtyvät lopulliselle sijainnilleen

Linja-autojen laiturikentällä on käytössä aluksi 6 kappaletta lähtölaitureita sekä tulolaituri vanhan linja-autoaseman seinustalla. Laiturit siirtyvät lopulliselle sijainnilleen 3.2. alkaen Kuopion Portin A-vaiheen seinustalle. Seinustalle on asennettu uudet digitaaliset aikataulunäytöt.

Taksitolppa säilyy edelleen väliaikaisella sijainnilla kentän keskellä.

Asunnot

Kuopion Portin alueelle valmistuu tammikuussa ensimmäinen asuintorni Asunto Oy Kuopion Aseman Torni. Kuopion Aseman Torniin valmistuu 53 asuntoa, joista on vielä vapaana yksiötä ja kaksioita.

Hoiva- ja palveluasunnot

Tammikuussa valmistuu palveluasumista ja tehostettua palveluasumista ikäihmisille tarjoava Attendon palvelukoti.

P-Matkakeskukseen sijoitettu ekologinen maalämpövoimala lämmittää koko aluetta

P-Matkakeskukseen sijoitettu ekologinen maalämpövoimala tuottaa kaikkiin Kuopion Portin alueen rakennuksiin lämmitysenergiaa. Pysäköintitalon katolle on myös sijoitettu noin 1000 m2:n suuruinen aurinkopaneelikenttä, josta saadaan energiaa niin pysäköintitalon kuin maalämpövoimalan käyttöön.