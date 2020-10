KUTSU: Hiilitullien vaikutukset Suomen taloudelle 29.10.20 klo 10

Miten EU:n kaavailemat hiilitullit voitaisiin käytännössä toteuttaa?

Millaisia talousvaikutuksia hiilitulleilla olisi Suomelle? Koko EU:lle?

Mitä esteitä hiilitullien toteutumiselle on?

Päästöjen väheneminen ei suju helposti ilman rahaa vaativia panostuksia puhtaampiin tuotantoprosesseihin. Samalla saastuttavampi valmistus voi saada kyseenalaista kilpailuetua ja tuotantoa voi siirtyä maihin, joissa ilmastosäädökset ovat väljemmät. Tuloksena on ns. hiilivuotoa. Yhtenä keinona hiilivuodon estämiseksi EU pohtii hiilitulleja. Hiilitullijärjestelmässä huomioitaisiin tuotteen valmistuksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ja niistä maksettaisiin EU:n ulkorajalla tullimaksu.

Hiilitullien toteuttamista ja niiden mahdollisia vaikutuksia taloudelle tarkastelevan tutkimushankkeen tulokset julkistetaan torstaina 29.10.20 klo 10.

Tuloksia käydään tarkemmin läpi Zoom-webinaarissa. Tervetuloa!

Aika: Torstaina 29.10.2020 klo 10–11

Paikka: Zoom

Tilaisuuden alustava ohjelma:

10:00 Tervetuloa / Viestintäjohtaja Tytti Sulander, ETLA

10:05 Hiilitullijärjestelmän vaikutukset Suomen talouteen/ Tutkimusjohtaja Tero Kuusi, ETLA

10:25 Kommenttipuheenvuoro / Tutkija Martin Björklund, Helsingin yliopisto

10:35 Kommenttipuheenvuoro / Yksikönpäällikkö Pasi-Heikki Vaaranmaa, ulkoministeriö

10.45 Keskustelua

Carbon Border Adjustment Mechanisms and Their Economic Impact on Finland and the EU /Hiilitullijärjestelmän vaikutukset Suomen talouteen -tutkimushanke on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimustoiminnan toimeenpanoa. Tutkimuksen ovat toteuttaneet Etla, Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus. Koko tutkimus on vapaasti ladattavissa tietokayttoon.fi -sivustolla 29.10. klo 10.

