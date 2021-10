Kutsu: JATKUVA OPPIMINEN – työelämän tärkein taito

Kauppakamarin toimialakatsaus: Kotimainen matkailukysyntä ei riitä pelastamaan Helsingin seudun palveluyrityksiä ahdingosta 29.9.2021 08:15:00 EEST | Tiedote

Helsingin seudun yritysten liiketoiminnassa näkyy nyt vahvoja kasvun merkkejä: vuoden toisella neljänneksellä liiketoiminta on piristynyt kaikilla päätoimialoilla, ja yritysten henkilöstömäärä on kasvanut seitsemän prosenttia. Erityisen vahvana kasvu näkyy majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Myös kuljetus- ja varastointialan sekä kotitalouspalvelujen liiketoiminta on kasvanut selvästi vuotta aiemmasta, selviää 29. syyskuuta 2021 julkistetusta Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsauksesta.