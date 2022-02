Kutsu julkistamistilaisuuteen: Laura Kolbe, Keho ja Anu Lahtinen & Tuula Vainikainen, Proffapoluilla

Laura Kolbe: Keho – Matkoja ikään, mieleen ja minuuteen (Kirjapaja)

Anu Lahtinen ja Tuula Vainikainen: Proffapoluilla – Tutkittua ja koettua tiedenaisten elämästä (Avain)

Raisa Rauhamaa haastattelee.

aika: ti 8.3. klo 17

paikka: Tiedekulman Stage, Yliopistonkatu 4, 00100 Helsinki

VP. 4.3. mennessä tarjoilun takia:

Kirjapaja: ilmo@kirjapaja.fi tai Marja-Liisa Saraste 040 553 4757

Avain: info@avain.net tai Vilja Kujanpää 040 755 3319

Huom. keskustelua voi seurata striimattuna Tiedekulman sivuilla

https://www.helsinki.fi/fi/tiedekulma/katso-ja-kuuntele



Laura Kolbe, Keho (Kirjapaja)

Laura Kolbe kirjoittaa omakohtaisessa teoksessaan Keho rehellisesti naisen ikääntymisestä ja kehosta. Suhde omaan kehoon ja ikään ovat perustavanlaatuisia, intiimejä koordinaattejamme maailmassa. Niissä on kuitenkin myös paljon jaettua, aiemmilta sukupolvilta ja ympäristöstä omaksuttua. Siksi ikääntyvä keho kertoo myös muistoistamme, uskomuksistamme ja kaikesta siitä, mistä minuutemme muodostuu.

Laura Kolbe on Euroopan historian professori Helsingin yliopistossa. Hän on kirjoittanut lukuisia teoksia historian ja kulttuurin aihepiireistä, mm. Koti, katu, kortteli (2018) ja Nykyajan nainen (2016) sekä yhdessä Katriina Järvisen kanssa mm. Sopivia ja sopimattomia (2019) ja Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa (2007).

Anu Lahtinen ja Tuula Vainikainen, Proffapoluilla (Avain)

Vielä 1900-luvun alussa naisten oli anottava vapautusta sukupuolestaan päästäkseen edes opiskelemaan yliopistossa. Naisten tie tieteen huipulle on ollut kivinen ja 2020-luvulla professoreista naisia on edelleen vain kolmannes. Miksi tasa-arvo etenee kovin hitaasti? Proffapoluilla-kirjan tekijät selvittivät naisprofessorien kokemuksia naiseuden merkityksestä urapoluillaan.

FM Tuula Vainikainen on pitkän linjan tiedeviestijä ja tietokirjailija. Hän on työskennellyt myös yliopistohallinnossa. Dosentti Anu Lahtinen on Suomen ja Pohjoismaiden historian apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Sukupuolihistoria ja koulutuksen historia ovat hänen erityisalojaan.