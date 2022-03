KUTSU | Kevään talousennusteen julkistamistilaisuus keskiviikkona 13.4.

Kuntoutuspsykoterapiasta tutkittua hyötyä työmarkkinoilla 2.3.2022 06:00:00 EET | Tiedote

Tuoreen tutkimuksen mukaan kuntoutuspsykoterapiaan päässeiden asema työmarkkinoilla on parempi hylkäävän tukipäätöksen saaneisiin verrattuna. Psykoterapiaan päässeiden henkilöiden työllisyysaste on 6 prosenttiyksikköä verrokkihenkilöitä korkeampi viiden vuoden päästä kuntoutukseen hakemisesta, vuosiansiot ovat keskimäärin 2100 euroa suuremmat ja todennäköisyys joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on kuusi prosenttiyksikköä matalampi.