Kutsu kirjan julkistamistilaisuuteen: STRATEGIA ARKEEN OKR-MALLILLA

Haluatko saavuttaa parempia tuloksia nopeasti? Pitäisikö yrityksen tavoitteiden olla kirkkaina mielessä? Toivotko apua organisaatiomuutoksen nopeaan ja sujuvaan läpiviemiseen? Kokeile OKR-mallia! Nyt aiheesta on kirjoitettu ensimmäistä kertaa suomeksi.

Tervetuloa Strategia arkeen OKR-mallilla -kirjan julkistamistilaisuuteen ma 17.8. klo 8.30–10.30 kauppakamarille Koulutustila Metropoliin (Kalevankatu 12, 2. krs). Ilmoittautuminen kustannus@helsinki.chamber.fi. Voit ilmoittautua myös mukaan seuraamaan tilaisuutta striiminä.

OKR eli Objectives and Key Results on tavoitejohtamismalli, jolla ylätason strategia siirtyy konkreettiseksi tekemiseksi organisaation jokaisella tasolla. Se on täysin ylivoimainen työkalu, kun haluat nopeuttaa tavoitteiden saavuttamista ja oppimista, yhdensuuntaistaa organisaation toimintaa, tarkentaa fokusta sekä luoda selkeyttä ja tehokkuutta.

OKR:t on tehnyt kuuluisaksi Google, mutta mallin ovat ottaneet käyttöönsä lukuisat yritykset niin maailmalla kuin Suomessakin. Moni organisaatio on yltänyt huikeaan menestykseen toimivan tavoitejohtamisen avulla.



OKR-malli on myös petollisen yksinkertainen – helppo ymmärtää ja opettaa, toisinaan vaikea ottaa käyttöön. Siksi käyttöönottoprojekteissa ilmenee usein yllättäviä haasteita. Tämä kirja auttaa välttämään tyypilliset karikot ja ottamaan mallin onnistuneesti käyttöön.

Kirjan kirjoittajat Juuso Hämäläinen ja Henri Sora molemmat työskentelevät päivittäin OKR-järjestelmien parissa ja tuntevat OKR-mallin hyödyt ja sudenkuopat käytännön strategisessa johtamisessa.

Henri Sora toimii tällä hetkellä OEM-laitevalmistajan Labroxin toimitusjohtajana. Hän on työskennellyt ICT-ympäristössä yli 20 vuotta, ja hänen johtajaroolinsa on kasvanut Ambientia Oy:n kasvutarinan myötä. Juuso Hämäläinen toimii neuvonantajana yrityksille ja kokeneille johtajille. Hän on perustajajäsen ja toimitusjohtaja muutosjohtamisen ympärille rakennetussa teknologiastartupissa, Tangible Growthissa.

