Kutsu: KOHTUUTTOMAT VALITTAJAT – opas vaativien valitusten ja reklamaatioiden hallintaan

Kauppakamarin toimialakatsaus: Työllisyyden kasvutrendi erityisen voimakas Helsingin seudulla 6.4.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Työllisyys on ollut voimakkaalla kasvu-uralla Helsingin seudulla. Kasvutrendi on selvästi muuta Suomea voimakkaampaa. Osa-aikatyötä tehdään nyt tuntuvasti enemmän. Yritysten suhdanteissa näkymät ovat Ukrainan sodan vuoksi sumuiset. Kasvu on kääntynyt laskuun kustannusten voimakkaan nousun vuoksi, selviää 6. huhtikuuta 2022 julkistetusta Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsauksesta.