KUTSU | Labore julkistaa syksyn talousennusteensa 14.9.2022 klo 10

M&A-podcast: Usko, toivo ja IT-hankkeet 10.6.2022 06:00:00 EEST | Tiedote

IT-hankkeet menevät usein metsään, paitsi julkiset hankkeet, jotka epäonnistuvat melkein aina. Netin tulon jälkeen tietotekniikasta on ollut enemmän riesaa käyttäjälle kuin riemua tuottavuudelle. Juhlittu tekoälykin on jäänyt lähtökuoppiin. Miksi näin on ja pystyykö IT enää uuteen tuottavuusloikkaan? Talouden ja tekniikan kauas katsova silmä M&A-podcast sanoo: kyllä. IT:n seuraava lupaus on isompi asia kuin nettiselain. Se ei maksa paljon ja se hillitsisi villinä laukkaavaa inflaatiota. Onko se liian hyvää ollakseen totta?