Kutsu lehdistölle - Louhisaaren kartanolinnan fiktiiviset kummituskierrokset

Loppuunmyyty käytettyjen veneiden näyttely 29.8.2018 16:10 | Tiedote

Naantalin Veneet Esillä -käytettyjen veneiden myyntinäyttelyssä nähdään tulevana viikonloppuna ennätysmäärä veneitä. Näyttelyalue on loppuunmyyty ja ranta täynnä veneitä viimeistä paikkaa myöden. Veneiden kokonaismäärä on yli 100 kpl. Veneet Esillä -näyttely on Suomen suurin käytettyjen veneiden myyntitapahtuma. -Veneiden runsaaseen määrään on varmasti useita syitä. Kauppa on käynyt perinteisesti hyvin Naantalin näyttelyssä, se on tietenkin tärkein tekijä. Naantali on loistava paikka järjestää tällainen tapahtuma ja kävijämäärä on kasvanut vuosi vuodelta. Joudumme jatkossa miettimään ratkaisuja, jotta näyttelyyn voitaisiin ottaa nykyistä enemmän veneitä, kertoo Naantalin Venemessujen toimitusjohtaja Tuomas Levanto.