Kutsu: Markkinointijuridiikka

Sosiaalinen media on muuttanut tapaamme viestiä ja vastaanottaa viestejä sekä hoitaa asiakassuhteita. Aiemmin voimakkaasti yksisuuntaiseen viestintään nojannut brändinrakennus on muuttunut täysin ja tilalle on tullut runsaslukuinen joukko eri kanavia, joissa brändi näkyy, kuuluu, viestii ja palvelee. Mutta mikä kaikki on laillista?

Juridiikkaa ja markkinointia Markkinointijuridiikka avaa lukuisat ja nopeasti muuttuvat markkinointia, myyntiä, viestintää ja sisällöntuotantoa koskevat juridiikan säännöt. Kirja käsittelee sekä kuluttajille että yrityksille suunnattujen tuotteiden ja palveluiden markkinointia. Muuttunut vaikuttajamarkkinoinnin maailma Markkinoinnin kentälle on tullut nopeasti uudenlainen yhteistyön muoto erityyppisten vaikuttajien kanssa, ja tähän liittyy monenlaista eri juridiikkaa sekä markkinoijan että vaikuttajan näkökulmasta. Tämä vaikuttajamarkkinoinnin juridiikka aukeaa lukijalle kirjan avulla. Kirjoittajana juridiikan ja markkinoinnin ammattilainen OTM Elina Koivumäki on työskennellyt juristina vuodesta 2000 alkaen kotimaisten ja ulkomaisten yritysten, järjestöjen sekä julkisyhteisöjen kanssa neuvoen niitä tehokkaaseen ja kiinnostavaan, mutta lainmukaiseen liiketoimintaan. Koivumäki on myös tunnettu aktiivisena markkinoijana, sisällöntuottajana sekä kaupallisten yhteistöiden tekijänä. Julkistamistilaisuus torstaina 12.1. 2023 klo 17.00–17.45



Tervetuloa mukaan striimattuun Markkinointijuridiikka-kirjan julkistamistilaisuuteen, joka järjestetään torstaina 12.1.2023 klo 17.00–17.45. Striimin kautta osallistuvien on mahdollista lähettää chatin kautta kysymyksiä kirjailijalle ja osallistua keskusteluun. Elina Koivumäkeä haastattelee Kauppakamarin tuottaja Taina Parviainen. Tilisuudessa on luvassa myös yllätysnumero. Voit ilmoittautua mukaan Kauppakamarikaupasta alla olevasta linkistä. Lisätietoa julkistamistilaisuudesta Lisätietoa kirjasta

