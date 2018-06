Kutsu medialle: Digital Summit - Beyond the Hype – the Technologies Behind Digital Transformation 5.6.2018

Tapahtumassa saa hyvän läpileikkauksen digihypen ja teknologisen murroksen taustalla olevista teknologioista ja niiden mahdollisuuksista sekä vaikutuksista johtamiseen, liiketoimintaan ja yhteiskuntaan. Mukana teknologioista ovat tekoäly, virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus, alustatalous ja ohjelmistorobotiikka.

Aika 5.6 klo 8.30-17.00

Paikka: Dipoli-talo, Otakaari 24, Espoo

Paikalla on alan asiantuntijoita kuten Samuel Kaski, professori, Aalto-yliopisto ja johtaja, Finnish Center for Artificial Intelligence (FCAI)

Tilaisuudessa osallistujat voivat Aalto-yliopiston lanseeraaman kysy tutkijalta -konseptin mukaisesti varata henkilökohtaisen aika tutkijan kanssa keskusteluun.

Tapahtuma on englanninksi.

http://www.aaltoee.com/digitalsummit

Ohjelma

8.30

Registration and breakfast

9.00

Opening words

Martti Mäntylä, Professor, Aalto University

9.30

Panel discussion: Artificial Intelligence, Business and Society – Three distinguished experts with three points of view

Risto Siilasmaa , Chairman, Nokia and F-Secure

, Chairman, Nokia and F-Secure Henry Tirri , Chief Technology Officer, Executive Vice President, Interdigital Inc

, Chief Technology Officer, Executive Vice President, Interdigital Inc Samuel Kaski, Professor, Aalto University

12.00

Lunch

13.00

Keynote: How to build new opportunities by utilising Robotic process automation

Merja Fischer, Director, Robotics & AI, Staria

14.00

Keynote: Digitalization in Finance

Aleksi Grym, Head of Digitalization, Bank of Finland

15.00

Keynote: Myths Behind Artificial Intelligence: Busted or Confirmed?

Teemu Roos, Associate Professor, University of Helsinki

16.00

Workshops: Artificial Intelligence, Virtual and Augmented reality, Robotic Process Automation, Blockchain

Facilitated by specialists from Aalto University

17.00

Closing remarks

The summit event is complemented by online modules which present the technologies and the impact for business and society.

Lisätietoa tapahtumasta ja esiintyjistä

https://www.aaltoee.com/programs/digital-summit

Ilmoittautumiset ja tiedustelut

Kati Kiviniemi

viestintäpäällikkö

puh. +358 10 837 3842

kati.kiviniemi@aaltoee.fi