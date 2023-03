Kutsu medialle: Ensimmäiset etulinjan terapeutit valmistuivat Keusotessa

Tervetuloa juhlimaan kanssamme valmistuneiden todistustenjakotilaisuuteen Järvenpään Justin kahvion ala-aulassa 29.3.2023 klo 14.30 alkaen.

- Etulinja terapeuttikoulutus on ollut iso satsaus henkilöstöltä, joka on sitoutunut pitkäjänteiseen opiskeluun ja uuden toimintatavan sisäistämiseen. Kaikella tällä tähtäämme mielenterveyspalveluissa kehittämään asiakkaidemme hoitoa paremmaksi, jotta he saisivat tarvitsemaansa apua elämän kriisitilanteissa ja taitekohdissa, toteaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen esihenkilö Marko Poikolainen.

Etulinjan lyhytterapia eli kognitiivinen lyhytterapia on lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden pulmiin tarkoitettu 5–10 käyntikerran hoito, jossa asiakas ja ammattilainen tekevät yhteistyötä valitun kohdeoireen tai ongelman äärellä. Hoitomalleja on tarjolla yleisiin mielenterveyden häiriöihin, kuten masennukseen ja ahdistukseen.

Hoitovalikoima laajenee mielenterveyspalveluissa

Etulinjan terapeuttien kouluttaminen on osa perusterveydenhuollon mielenterveyspaleluissa tarjottavan hoitovalikoiman laajentamista. Hoitovalikoiman laajentamisen tarkoituksena on vahvistaa ja monipuolistaa perustason olemassa olevaa palveluvalikoimaa siten, että nopeasti alkavia hoitomuotoja olisi tarjolla useammalle apua hakevalle.