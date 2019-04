Kutsu medialle: EtlaKeyNotes ja Daron Acemoglu 24.4.

EtlaKeyNotes -tapahtuman tähtenä loistaa tänä vuonna taloustieteen renessanssiruhtinas ja monen mielestä todennäköisin tuleva taloustieteen nobelisti, MIT:n professori Daron Acemoglu. Hän luennoi vapaan demokratian menestymisen edellytyksistä.

Aika: Keskiviikko 24.4.2019 klo 16-17:15

Paikka: Finlandia-talo, Helsinki-sali

Osoite: Mannerheimintie 13e, Helsinki

Professori Daron Acemoglu on tämän hetken viitatuin taloustieteilijä peräti 10 viime vuoden ajalta. Hänen sadat akateemiset tutkimuksensa käsittelevät muun muassa talouskasvua, innovaatioita, ympäristön kestävyyttä, inhimillistä pääomaa, työmarkkinoita, tuloeroja, instituutioiden toimintaa, taloushistoriaa ja verkostojen toimintaa.

Saamme Acemoglun Helsinkiin Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja Yrjö Jahnssonin säätiön yhteiseksi vieraaksi, ja hän pitää samana päivänä myös erilliset, taloustieteilijöille suunnatut luennot. EtlaKeyNotes on yleisluontoisempi, suurelle yleisölle suunnattu luento. Tapahtuma on englanninkielinen.

Tilaisuuden ohjelma:

15.30 Kahvitarjoilu

16.00 Tervetulosanat, toimitusjohtaja Aki Kangasharju, ETLA

16.05 Technology and the Future of Liberty, professori Daron Acemoglu, MIT

17.00 Keskustelu

17.15 Cocktail-tilaisuus

18:30 Tilaisuus päättyy

