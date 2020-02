Kutsu medialle – luonnontieteellisten aineistojen digitalisaation asiantuntijat kokoontuvat Helsinkiin 26.-28.2.2020

Luonnontieteelliset kokoelmat ovat ainoa paikka, jossa luonnon historia on tallennettuna. Siksi on äärimmäisen tärkeää saada niiden sisältämä tieto digitaaliseen muotoon tehokkaan analysoinnin mahdollistamiseksi. ICEDIG-loppuseminaarin aamupäivä 26.2. klo 9-11 Tiedekulmassa on avoin kaikille digitalisaatiosta kiinnostuneille ja iltapäivän osuuteen Porthaniassa voi ilmoittautua erikseen 12.2. asti.

ICEDIG-hanke ("Innovation and consolidation for large scale digitisation of natural heritage") on kehittänyt sekä toimintatapoja että teknologiaa, jotka mahdollistavat monin verroin nopeampaa luonnontieteellisten kokoelmien digitointia. Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen koordinoiman hankkeen loppuseminaarissa esitellään uusimpia innovaatioita ja tutkimustuloksia kokoelmien digitointiin, sekä digitaalisen kokoelmatiedon ja havaintotiedon hallintaan ja jakamiseen. Menetelmiä otetaan lähivuosina käyttöön kokoelmissa ympäri Eurooppaa ja muuallakin. Tilaisuudessa näet huomisen teknologioiden mahdollisuudet.

ICEDIG-tilaisuuden keynote -puhujana ovat professori Otso Ovaskainen Helsingin yliopistosta, digitointiasiantuntija Deborah Paul Yhdysvaltojen kokoelmien digitointiohjelmasta ja digitaalisten kokoelmien ohjelmajohtaja Helen Hardy Lontoon Natural History Museumista.

– Luonto köyhtyy tällä hetkellä jopa tuhat kertaa nopeammin, kuin koskaan ennen ihmisen aikakautta. Tämän tiedämme, mutta syy-seuraussuhteiden mekanismit ovat vielä monelta osin tuntemattomia. Jos voisimme matkata ajassa taaksepäin ja analysoida luonnon tilaa esimerkiksi 1800-luvun alussa, meillä olisi ratkaisevasti paremmat mahdollisuudet ennustaa, miten luonnon käy ihmispaineiden jatkuessa. Luonnontieteelliset kokoelmat ovat ainoa paikka, jossa luonnon historia on tallennettuna. On siksi äärimmäisen tärkeää saada niiden sisältämä tieto digitaaliseen muotoon tehokkaan analysoinnin mahdollistamiseksi, toteaa professori Leif Schulman, Luomuksen johtaja.

ICEDIG-loppuseminaarin jälkeen kansainväliset digitalisaation asiantuntijat jatkavat 27.-28.2. DiSSCo RIsing – the digital transformation of natural science collections – konferenssissa, joka jatkaa digitalisaation edistämistä siitä mihin ICEDIG päättyi.

Aamupäivän kaikille avoin ohjelma Tiedekulmassa:

09.00 – 09.25 Opening words (Leif Schulman, Project Coordinator)

09.25 – 09.55 Keynote Mapping global biodiversity with DNA, audio and image: opportunities and challenges by professor Otso Ovaskainen, University of Helsinki, recent recipient of the prestigious ERC Synergy Grant for a ground-breaking project on biodiversity mapping.

09.55 – 10.25 Keynote Digitization Program Model Insights and a Glimpse into Future US Digitization Directions by digitization specialist Deborah Paul, iDigBio, USA.

10.25 – 10.55 Keynote What if collections were 'digital by default'?, Helen Hardy, Digital Collections Programme Manager, The Natural History Museum, London, UK

10.55 – 11.00 Summarizing note and Close of morning session (Leif Schulman)

Paikka ja aika:

09.00 - 11.00 Tiedekulma (avoin kaikille ilman ilmoittautumista)

12.00 - 16.00 Porthania PIII (vain ilmoittautuneille)

Ole nopea ja varaa paikkasi tähän tilaisuuteen, joka tuo esille uutta tietoa tieteen digitalisaation saralla. Rekisteröityminen on auki aina 12.2.2020 asti tai niin kauan, kun paikkoja riittää. Ilmoittaudu tapahtumaan täällä. Aamupäivän 26.2. tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua.

Tilaisuus on englanninkielinen.

Lisätietoja: