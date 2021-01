Kutsu medialle: Mitä tapahtui Nokiasta irtisanotuille?

Nokiasta lähteneiden henkilöiden myöhempää työuraa tarkastelevan tutkimuksen tulokset julkistetaan maanantaina 18.1. klo 10.

• Miten ex-nokialaiset ovat työllistyneet?

• Mille toimialoille ja minkä kokoisiin yrityksiin heitä on työllistynyt?

• Millaisia eroja työllistymisessä eri työntekijäryhmien välillä on?

Suomen talous koki valtavan rakennemuutoksen vuoden 2008 jälkeen, kun lippulaiva Nokia ajautui irtisanomaan henkilöstöään matkapuhelinten kysynnän laskiessa. Nokian kriisivuosina 2009–2014 sen Suomen yksiköistä lähti kaikkiaan yli 21 300 henkilöä, joiden joukossa oli niin tuotantotyöntekijöitä, markkinoinnin ja myynnin asiantuntijoita kuin ylintä johtoakin. Suomen työmarkkinoille tuli lyhyessä ajassa tuhansia uusia työnhakijoita. Tällaisessa tilanteessa kansantalouden ja yhteiskunnan kannalta oleellista on, kuinka irtisanotut työntekijät työllistyvät ja löytävät uuden työpaikan.

Tuoreen tutkimuksen tulokset julkistetaan maanantaina 18.1. klo 10 ja tuloksia käydään tarkemmin läpi Zoom-webinaarissa. Tervetuloa!

Aika: Maanantaina 18.1.2021 klo 10–11

Paikka: Zoom





Tilaisuuden alustava ohjelma:



10.00–10.05 Tilaisuuden avaus / Viestintäjohtaja Tytti Sulander, ETLA



10.05–10.10 Tervetuloa / Toimitusjohtaja Aki Kangasharju, ETLA



10.10–10.40 ICT-alan rakennemuutos – Mihin ex-nokialaiset päätyivät? / Tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö, ETLA



10.40–11.00 Keskustelua ja kysymyksiä







Webinaariin voit osallistua oheisen linkin kautta:

https://us02web.zoom.us/j/89072238667?pwd=dFZLTnNMa1d4T2Y2NEVScjB1VGF2Zz09

Meeting ID: 890 7223 8667

Passcode: 7035315442

ICT-alan rakennemuutos – Mihin ex-nokialaiset päätyivät? on osa pidempää talouskasvun uudistamista innovaatioiden avulla koskevaa tutkimushanketta, jonka on rahoittanut Business Finland. Koko nyt julkaistava tutkimus on luettavissa vapaasti Etlan nettisivuilla 18.1. klo 10.