Kutsu medialle: Puheenjohtajatentti ja Keskuskauppakamarin kuntavaaliteesien julkistustilaisuus 11.12. klo 14-15.15

Keskuskauppakamari: Työllisyyden kokonaistilanne huolestuttava - “Maailma näyttää hiukan mukavammalta paikalta, jahka rokoterumba saadaan pyörimään” 24.11.2020 09:13:39 EET | Tiedote

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki on huolissaan työllisyyden kokonaistilanteesta, mutta muistuttaa, että talouden tila on monen muuhun maahan verrattuna siedettävä. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuodessa on tullut melkein 30 000 uutta työtöntä ja määrä saattaa olla edelleen kasvussa.