Kutsu median edustajille: Suomen politiikan tutkijoiden vuotuinen päätapahtuma 11.–12.5. Jyväskylässä

Konferenssin teemalla ”Politiikka, kieli ja aika” kiinnitetään huomiota politiikan kielellisiin ja ajallisiin ulottuvuuksiin. Työryhmien ajankohtaiset ja moninaiset teemat vaihtelevat vaalitutkimuksesta demokratian, maailmanpolitiikan ja politiikan teorian kysymyksiin.

– Konferenssi on herättänyt suurta kiinnostusta, ja odotan innolla keskusteluja kollegojen kanssa, Valtiotieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Hanna-Mari Kivistö kertoo. – Työryhmät heijastavat mainiosti yhtäältä tieteenalan moninaisuutta ja toisaalta monitieteisiä lähtökohtia. Aiheiden kirjo nostaa hienolla tavalla esiin politiikan tutkimuksen merkityksen ajankohtaisten ilmiöiden ja kysymysten analyysissa sekö tutkimustiedon yhteiskunnallisen merkityksen, hän lisää.

Päivät avaa torstaina konferenssin teemoihin kytkeytyvä round table -keskustelu, jonka panelistit ovat kansainvälisesti tunnettuja tutkijoita. Mukana ovat Adrian Blau (King’s College London / Helsinki Collegium for Advanced Studies), Charlotte Epstein (University of Sydney / Helsinki Collegium for Advanced Studies), Kia Lindroos (University of Jyväskylä) ja Henk te Velde (Leiden University) Tarkemmin teemasta täältä: https://www.jyu.fi/en/congress/politiikantutkimuksen-paivat-2023/keynotes

Perjantaina ohjelmassa on Politiikasta-lehden paneeli, jonka teemana on ”Numeroiden valta politiikan journalismissa” Panelistit ovat Henri Koskinen (Turun yliopisto), Keskisuomalaisen varapäätoimittaja Inkeri Pasanen, Johanna Vuorelma (Eurooppa-tutkimuksen keskus, Helsingin yliopisto) ja Timo Harjuniemi (Helsingin yliopisto).

Työryhmiä runsaasti ja aiheet kuvastavat tutkimuksen kirjoa

Työryhmiä päivillä kokoontuu kaikkiaan 24 kappaletta.

Ajankohtainen on esimerkiksi työryhmä ”Auktoriteetti, luottamus ja legitimiteetti politiikassa” -otsikolla työskentelevä työryhmä, joka käsittelee hallitusneuvottelujenkin aikaan noussutta kysymystä luottamuksesta. Mitä luottamuksella on tarkoitettu eri aikakausien politiikassa? Miten legitimiteettiä voi hahmottaa aikana, jota määrittää yhtäältä valtava määrä tutkimustietoa ympäristöä uhkaavasta ilmastokriisistä ja toisaalta poliittisen päätöksenteon kyvyttömyys vastata uhkaan riittävällä tavalla? Ryhmä kokoontuu torstaina 11.5. klo 14–15.30 Musica-rakenuksen Boombox-tilassa M106.

Kvantifioinnista, eli numeerisen tiedon tuottamisesta ja käytöstä, on tullut viime vuosikymmeninä keskeistä monilla elämänalueilla, kuten politiikassa, julkishallinnossa, mediassa, kansalaisjärjestöissä ja henkilökohtaisessa elämässä. Työryhmä ”Numeroiden poliittinen valta” paneutuu tähän ajankohtaiseen aiheeseen. Se kokoontuu torstaina 11.5. klo 14–15.30 Musica-rakenuksessa M 307.

Kylmän sodan jälkeen maailman poliittiset valtasuhteet ovat ajautuneet mullistuksen tilaan. Yhdysvaltain ja lännen edustamasta liberaalista sääntöpohjaisesta järjestyksestä on muodostumassa vain yksi mahdollinen vaihtoehto ”multiplex-maailmaksi” kuvatulla maailmanpolitiikan näyttämöllä. Kiina ja Venäjä tarjoavat ratkaisujaan, kun kansainvälistä järjestystä koskevat visiot ja niiden retoriikat ovat keskeinen osa maailmanpoliittista valtapeliä. Näitä kysymyksiä käsittelee ”Maailmanpolitiikan murros ja visiot kansainvälisestä järjestyksestä” -työryhmä.

