Kutsu: Peter Nymanin VIESTI, VAIKUTA, VAKUUTA -kirjan striimattu julkistamistilaisuus 17.5.

Jaa

Haluaisitko oppia paremmaksi viestijäksi, esiintyjäksi ja vuorovaikuttajaksi työelämässä ja muissakin tilanteissa?

Toimittaja, viestintävalmentaja Peter Nymanin teokseen Viesti, vaikuta, vakuuta on koottu havainnollisesti niin teoriaa ja tutkimusta kuin anekdootteja ja lyhyitä kertomuksia Nymanin työelämän eri vaiheilta.



Nyman on nähnyt vuosien varrella erilaiset mediapelit ja somekohut sekä seurannut suomalaisen viestintäkulttuurin kehittymistä kiinnostuneena sen eri muodoista eri viestintävälineissä. Kirjassa on tarinoita hänen toimiessaan muun muassa MTV3:n uutisankkurina, Uutisvuodon ylituomarina, viestinnän kouluttajana ja toimittajana.

Haastattelumuotoisessa tilaisuudessa Nyman kertoo kokemuksistaan yli kolmekymmenvuotisella urallaan viestinnän oppeja unohtamatta. Lisäksi yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä chatin välityksellä.

Striimattu tilaisuus sopii kaikille niille, jotka kaipaavat vinkkejä oman esiintymisen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen.

Julkistamistilaisuus ma 17.5. klo 14.00–15.30

Tervetuloa seuraamaan striimattua Viesti, vaikuta, vakuuta -kirjan julkistamistilaisuutta ma 17.5. klo 14.00–15.30.

Voit ilmoittautua mukaan Kauppakamarikaupassa.