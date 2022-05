Kutsu: Seminaari luotaa viestintätieteitä ja juhlistaa Kaarle Nordenstrengin akateemista uraa

Tiedotusoppi, joka nykyisin on osa viestintätieteitä, on kuulunut Tampereen yliopiston ytimeen aina. Vuonna 1971 professoriksi nimitetty Kaarle Nordenstreng on vuosikymmenten aikana antanut kasvot suomalaiselle viestintätutkimukselle niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

– Kalle on toiminnallaan ja verkostoillaan tukenut satojen tutkijoiden kansainvälistymistä ja tasoittanut tietä kansainväliseen yhteistyöhön, kertoo yliopistotutkija Sinikka Torkkola Tampereen yliopistosta.

Nordenstrengin juhlaseminaarin puhujat tulevat kaikkialta maailmasta. Seminaarin pääluennon pitää professori ja IAMCR:n presidentti Nico Carpentier. Kommenttipuheenvuorot ja tervehdykset kuullaan Ulla Carssonilta Ruotsista, Cees Hamelinkilta Hollannista, Epp Laukilta Liettuasta, Claudia Padovanilta Italiasta, Muniz Sodré Brasiliasta, Dayan Thussulta Intiasta, Jelena Vartanovalta Venäjältä, Zhao Yuechilta Kiinasta ja Janet Waskolta Yhdysvalloista sekä Taisto Hujaselta ja Anna Rantasilalta Suomesta.

Kaarle Nordenstrengin tutkimustyö ja kansainvälinen yhteistyö jatkuu edelleen. Parhaillaan Nordenstreng luotsaa tutkimusta, jossa selvitetään Ukrainan sodan uutisointia kiinalaisessa, suomalaisessa ja venäläisessä mediassa.

***

Tapahtuma: Communication Studies Locally and Globally

Aika: Perjantaina 13.5.2022 klo 13.00 alkaen

Paikka: Pinni B luentosali B1100, Kanslerinrinne 1 Tampere.

Communication Studies Locally and Globally -seminaari on englanninkielinen, ja se on avoin kaikille kiinnostuneille. Seminaariin ei tarvitse ilmoittautua. Seminaaria voi seurata myös etäyhteydellä.