Kutsu seminaariin: Ruokapalvelu innoittaa -vaikuttajaseminaari avaa Gastro Helsinki 11.3.2020

Haku Vuoden Kokki 2020 -kilpailuun on käynnissä 9.12.2019 10:33:10 EET | Tiedote

Tule mukaan kilpailemaan ja verkostoitumaan ravintola-alan ruoanlaiton ammattilaisten kanssa. Hakuaika on käynnissä 9.12-19.1.2020. Vuoden Kokki -kilpailun voittaja saa Suomen Messusäätiön myöntämän 10 000 euron apurahan oman ammattitaidon kehittämistä varten sekä paikan Vuoden Kokki Akatemiassa. Lisäksi voittajalla on edessään ikimuistoinen edustusvuosi, jonka aikana voittajalla on mahdollisuus luoda uusia verkostoja ravintola-alan edelläkävijöiden kanssa.