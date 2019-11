Kutsu: Työelämätaidot 2020-luvulla aamiaistilaisuus 5.11. Ravintola Carelian Juhlakellari

Suositut "Työelämätaidot 2020-luvulla" -aamiaistilaisuudet jatkuvat 28.10.2019 07:07:00 EET | Tiedote

Golden Rainbow Oy:n järjestämät aamiaistilaisuudet ovat olleet suosittuja. Seuraavaksi on kolmas tilaisuus, jonka aiheena on talous. Puhujana on ravintolajohtaja Anders Löfman, joka kertoo työn merkityksen johtamisesta ja miten se näkyy viivan alla. Toinen puhuja on kauppatieteiden tohtori Mika Aaltonen. Hän esitelmöi tekoälyn ja ihmisen symbioosista.