Kutsu: Työelämätaidot 2020-luvulla aamiaistilaisuus Hotelli Tornissa 9.9.2019

Muutama paikka jäljellä, vielä ehtii ilmoittautua,

Aika: klo 8-10

Aihe: Työelämätaidot 2020-luvulla

- arvoilla johtaminen

- milleniaalien johtaminen

- asiakaspalvelu

Paikka: Sokos Hotel Torni Helsinki / Näköalakabinetti / Yrjönkatu 26

Puhujat: Jussi Ahokas ja Kimmo Sirainen

Golden Rainbow järjestää syksyn-joulukuun aikana neljä aamiaistilaisuutta. Tilaisuudet on suunnattu yrityksen työhyvinvoinnista päättäville henkilöille. 9.9. on ensimmäinen tilaisuus.



Tilaisuuksien tarkoituksena on kurkistaa ja ennakoida tulevaa 2020-luvun työelämää. Tilaisuudessa pohditaan muun muassa:

- Millä tavalla yritykset saavuttavat kilpailuetua ja mitä terveydelle tärkeitä teemoja siihen liittyy?

- Millaisia taitoja tarvitaan tulevaisuudessa?

Max kaksi osallistujaa per yritys. Paikkoja on rajoitetusti. Tervetuloa mukaan!



Lisätietoja:

Lauri Pyykkönen

toimitusjohtaja

Golden Rainbow Oy

040-2177-060

lauri.pyykkonen@goldenrainbow.fi

www.goldenrainbow.fi

Kutsu