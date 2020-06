Kutsu: Yli 10 000 yrittäjää vastasi! Yrittäjien kuntabarometrin tiedotustilaisuus 9.6. klo 13

Mitä mieltä yrittäjät ovat kunnastaan? Mikä toimii, mikä ei? Missä pitäisi parantaa? Yli 10 000 yrittäjää vastasi Yrittäjien kuntabarometriin, joka julkistetaan 9.6. klo 13 alkavassa verkkotiedotustilaisuudessa. Tiedot ovat julkisia tilaisuuden päätyttyä 9.6. klo 13.45.

Yrittäjiltä kysyttiin mm. yrityspalveluista, koulutuksesta, infrastruktruurista, viestinnästä ja hankinnoista. He pistivät kunnan palveluita parhausjärjestykseen ja antoivat palautetta siitä, mitä kannattaisi parantaa, jotta yritykset pysyisivät kunnassa. Yritykset ovat kunnille ratkaisevan tärkeitä erityisesti nyt, kun koronakriisin takia kuntatalous sakkaa.

Yrittäjägallupin tulokset esittelee verkkotiedotustilaisuudessa Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala. Hän paljastaa myös, missä kunnissa on parasta yrittää.

Kuntaliitto teetti samanlaikaisesti kyselyn elinkeinopolitiikasta kuuntajohdolle. Nämä tulokset esittelee Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Maakunta- ja kuntakohtaisia tuloksia julki myöhemmin viikolla 24

Yrittäjien kuntabarometrista saadaan myös maakuntatasoiset ja isosta osasta kuntia jopa kuntatasoiset julkistukset. Suomen Yrittäjien aluejärjestöt julkistavat niitä myöhemmin viikolla 24. Aluejärjestöt hoitavat itse alueensa median kutsumisen tilaisuuksiin. Tulokset jaetaan myös Suomen Yrittäjien Twitterissä.