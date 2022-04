Kutsu: YRITYKSEN TIETOTURVAOPAS – 50 aihetta käytännön tietoturvasta

Tule kuulemaan striimattuun Yrityksen tietoturvaoppaan julkistamistilaisuuteen perjantaina 29.4.2022, kun pitkän linjan it-asiantuntija Petteri Järvinen kertoo selkeästi ja käytännönläheisesti tietoturvan sudenkuopista ja auttaa sinua välttämään yleisiä virheitä. Järvinen on kouluttanut it-aiheista yli 30 vuoden ajan. Hän on koonnut koulutustensa sisällön kirjaksi, joka käsittelee 50 erilaista tietoturva-aihetta selkeästi ja hauskasti. Tämä teos on Järvisen 35. kirja.

Kirjan julkistamistilaisuudessa keskustellaan kirjan kertomuksista, jotka perustuvat todellisiin tapahtumiin. Tapaukset osoittavat, mitä tietoturvavahingot voivat saada aikaan ja mitä niistä voidaan oppia.

Haastattelumuotoisessa tilaisuudessa muistutetaan, että tietoturva ei ole vain tylsää tekniikkaa ja vaikeita lyhenteitä, vaan osa meidän jokapäiväistä arkeamme. Siksi meidän tulee tutustua aiheeseen ja ylläpitää tietojamme ja taitojamme.

Striimin kautta osallistuvien on mahdollista lähettää chatin kautta kysymyksiä kirjailijalle ja osallistua keskusteluun.





Julkistamistilaisuus pe 29.4. 2022 klo 14.00–14.45



Tervetuloa mukaan striimattuun Yrityksen tietoturvaoppaan julkistamistilaisuuteen, joka järjestetään pe 29.4.2022 klo 14.00–14.45. Voit ilmoittautua myös mukaan Kauppakamarikaupasta alla olevasta linkistä.



Lisätietoa julkistamistilaisuudesta.



Lisätietoa kirjasta.

Arvostelukappaleet: markkinointi@helsinki.chamber.fi