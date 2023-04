Kvikin Oakwood-keittiö tekee toivotun paluun

Vuonna 2021 ensimmäisen kerran lanseerattu Oakwood edustaa ajatonta tanskalaista muotoilua parhaimmillaan. Siitä tuli nopeasti yksi Kvikin kysytyimmistä keittiömalleista harmonisen ulkonäkönsä ja mutkattoman käytettävyytensä ansiosta. Oakwood on valmistettu sertifioidusta eurooppalaisesta massiivitammesta, jota on helposti saatavilla. Tämän vuoksi se on myös vastuullinen valinta materiaalin vähäisten hiilidioksidipäästöjen vuoksi.

Kvik uskookin, että vastuullisuudesta on tultava valtavirtaa. Materiaalivalintojen, valmistusmenetelmien ja hinnoittelun avulla kestävät ratkaisut voidaan tuoda kaikkien ihmisten saataville.

Keittiöiden toimivuus on vastuullisuuden ja hinnan lisäksi tärkeimpiä kulmakiviä Kvikillä. Oakwoodin puuntuottajaa on vastikään vaihdettu, jotta varmistettiin, että puu elävänä materiaalina on optimaalisen pitkäikäinen. Paluun tehnyt Oakwood on nyt saatavilla Kvikin kaikista kuudessa myymälästä Suomessa.

“Tanskalaisessa keittiödesignissa toiminnallisuudesta ei koskaan tingitä tietyn ulkonäön saavuttamiseksi. Seuraamme, miten ihmiset käyttävät keittiöitään ja miten ne muuttuvat ajan saatossa. Mukautamme tarvittaessa suunnittelua ihmisten tarpeita vastaavaksi. Uusien materiaalien ja valmistustekniikoiden hyödyntäminen pitää suunnittelutyön mielenkiintoisena”, kuvailee Claus Jonsen, Kvikin kategoria- ja suunnittelujohtaja.

Oakwoodin kauniisti muotoillut yksityiskohdat, kuten sormiliitokset ja integroidut vetimet, ovat näyttävä osoitus tanskalaisesta puusepäntaidosta. Käytännöllinen kolmen alalaatikon design on myös helppo pitää puhtaana, sillä ohuiden mustien viivojen sävyttämissä liitoskohdissa ei ole rakoja, joihin muruset voisivat livahtaa. Oakwood onkin kunnianosoitus laadulle ja samalla vahva sisustuselementti.



Tiedotteen pääkuvassa oleva Oakwood-keittiö 9 910 €.

Ohjeellinen vähittäismyyntihinta sisältää kaapit, vetimet, sokkelit ja työtasot. Allas, hana, kodinkoneet ja valaisimet sekä kasaus, toimitus ja asennus eivät sisälly hintaan.