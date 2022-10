”Kyllä oli henki kyseessä” – Eksynyt vanhus löytyi metsästä ojan pohjalta turvarannekkeen avulla: ”Miksei näitä ole jo kaikilla?”

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 05.10.2022

Seinäjoella on koettu ”läheltä piti” -tilanne, kun muistisairas vanhus lähti yksin kotoa liikkeelle.

”Kyllä oli henki kyseessä. Oli vielä junaradankin välitön läheisyys, onneksi ei sinne kaaduttu. Nyt vanha herra eksyi junaradan viereiseen metsään alkusyksyn pilkkopimeissä olosuhteissa, ja kaatui siellä ojan pohjalle näkymättömiin. Kyllä turvaranneke tässä hengen pelasti - ei olisi muuten tiheän metsän keskeltä mitenkään ojasta löytynyt”, kertoo turvapuhelinpäivystäjä Oscar Lyytikäinen.

Lyytikäinen pelastaa ihmisiä työkseen turvapuhelinpalveluita tarjoavan AddSecuren palveluksessa, tässä tapauksessa Seinäjoen kaupungin AddSecurelta ostaman palvelun kautta.

”Sain herran paikannettua ja vastaamaan rannekepuheluun ja samalla opastettua auttajan paikalle. Vilpittömän iloinen olen, että sain olla hengen pelastamassa”, toteaa Lyytikäinen avustaan.

Tarja Palomäki toimii Seinäjoen kaupungilla ikäihmisten palvelujen tulosaluejohtajana. Palomäki iloitsee sekä vanhuksen pelastumisesta että näytöstä siitä, miten resurssit on kohdennettu oikein.

”Tietenkin ennen kaikkea olemme onnellisia, että ikäihmiselle tarjoamamme palvelu on pelastanut ihmishengen. Juuri tätä varten olemme nämä paikantavat palvelut hankkineet käyttöömme”, painottaa Palomäki. Kokonaiskuva on Palomäen mukaan vielä yksittäistä tapausta oleellisempi.

”Tärkeintä tässä on muistaa se, että turvarannekkeet ja varsinkin niitä tukevat palvelut ehkäisevät itse asiassa aivan valtavan määrän sellaisia tapauksia, kuin mistä tässä puhumme. Kyse ei ole siis vain yhdestä akuutista hengenpelastuksesta, vaan helposti useistatapauksista, joissa nämä palvelut jo ennalta ehtivät hätiin, ennen kuin vanhus ehtii kauemmaksi.”

Tuhansia jo pelastettu – paras ”henkivakuutus” vanhukselle

Palomäki näkee vanhusten paikantavilla turvapalveluilla suuren yhteisen arvon.

”Kyllä me säästämme tässä valtavasti yhteiskunnan resursseja. Nyt meillä tämä älykäs palvelu hälyttää, jos vanhus ylittää turvarajan. Tällöin hänelle soitetaan paikantavaan turvapuhelimeen ja ohjataan takaisin. Ilman tätä paikantavaa palvelua olisivat pelastuspalvelut töissä liian usein. Etsinnät ovat helposti satojen auttajien suuroperaatioita, jotka ovat kalliita ja tulos epävarma.”

Kaj Ignatjew katsoo suurta kuvaa AddSecure Smart Caren ylimmän johdon näkökulmasta.

”Yksin Oscar Lyytikäinen on ehkäissyt satoja hätätapauksia, melkoinen hengenpelastaja siis. Eikä Oscar ole yksin, auttajia on meillä lukuisia ja pelastettuja vanhuksia jo tuhansia, näin kertovat AddSecuren omat tilastot kolmen vuoden ajalta. Kyllä tämä on aivan verraton ja yhteiskunnalle halpa henkivakuutus vanhuksille. Ja kunnia kuuluu niille fiksuille tahoille kuten Seinäjoelle, jotka nämä palvelut vanhuksille tarjoavat. He ovat ne pelastettavien suojelusenkelit”, kiittää Ignatjew.

Aitiopaikalta ongelman laajuuden näkevä Ignatjew herättää pohtimaan ranneketta kansallisesti.

”Hyvin voi kysyä, miksei näitä ole jo kaikilla muistisairailla? Jokainen paleltuminen on liikaa.”

Lisätietoja:

Tarja Palomäki, tulosaluejohtaja, Seinäjoen kaupunki, 050 470 9149, tarja.palomaki@seinajoki.fi

Kaj Ignatjew, Vice President, AddSecure Smart Care, 040 527 9300, kaj.ignatjew@addsecure.com