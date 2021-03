Kylmäkosken vankilassa erityistoimia koronatapausten takia viikolla 12

Kylmäkosken vankilassa on todettu vangeilla kolme positiivista koronatapausta. Tilanteessa Covid-19 taudin leviäminen on pystytty estämään vankilassa. Vankilaan on perustettu oma osasto, jonne sijoitetaan Vankiterveydenhuollon yksikön karanteeniin ja eristykseen asettamat vangit. Tartunnat ovat peräisin vankilaan saapuneilta vangeilta.

Vankilan henkilöstöä on ohjeistettu asianmukaisista suojautumistoimenpiteistä. Eristystoimenpiteet on tehty suositusten mukaisesti ja toimintamalleista on sovittu Vankiterveydenhuollon yksikön tartuntataudeista vastaavan lääkärin kanssa. Vangit ovat saaneet suojautumisohjeet Covid-19 taudilta suojautumiseen. Kaikissa vankiloissa on tehty valmiussuunnitelmat koronaepidemian varalle. Rikosseuraamuslaitoksen valmiusryhmä seuraa koronaviruksen tartuntatilannetta yhteiskunnassa sekä vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa viikoittaisissa kokouksissa. Tarvittaessa varaudutaan uusiin toimenpiteisiin alueilla ja yksiköissä viranomaisohjeistuksia noudattaen. Rikosseuraamusalueella ja Kylmäkosken vankilassa on viikoittain kokoontuva Covid-19 valmiusryhmä. Uusien vankeusrangaistusten aloitusten yhteydessä tehdyissä koronavirusteissä on havaittu viime viikkoina aiempaa enemmän korovirustartuntoja, joita vangit ovat saaneet siviilistä. Tilanne osoittaa osaltaan koronavirustilanteen heikentymisen koko yhteiskunnassa. Muuttunut tilanne lisää merkittävästi vankilaepidemian riskiä myös Suomessa.

