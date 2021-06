Kylpyhuoneiden kuntoa kannattaa pitää taloyhtiössä silmällä

Jaa

Asunnon kosteusvaurio saa tyypillisesti alkunsa kylpyhuoneesta. Uutuusopas Kylpyhuoneiden kunnossapito taloyhtiössä (Kiinteistömedia Oy) kannustaa taloyhtiöitä suunnitelmallisuuteen kylpyhuoneiden kunnossapidossa.

Ennakointi korjauksissa auttaa säästämään rahaa

Kylpyhuoneiden kunnon seurannasta ja kunnossapidon suunnittelusta vastaa taloyhtiössä hallitus, isännöitsijä apunaan. Kylpyhuoneiden kuntoa kannattaa seurata taloyhtiössä tarkasti, ja korjaukset on parempi tehdä ennakoivasti kuin vasta vaurion ilmettyä. Etenkin kosteusvaurioiden korjaaminen on kallista – pahimmillaan kylpyhuoneesta lähtöisin olevan vaurion korjaaminen voi niellä 20 000–30 000 euroa.

”On erittäin suositeltavaa teettää säännöllisesti kylpyhuoneiden kuntotarkastuksia. Ne auttavat minimoimaan kosteusvaurioiden riskit ja havaitsemaan ajoissa puutteet rakenteissa ja kalusteissa”, kertoo Hemmo Päivärinne, joka työskentelee rakennuttamispäällikkönä Matinkylän Huolto Oy:ssä.

Päivärinteen ja Mikko Peltokorven kirjoittama opas, Kylpyhuoneiden kunnossapito taloyhtiössä (Kiinteistömedia Oy), ilmestyi 10.6.2021. Oppaan tarkoituksena on kannustaa taloyhtiön hallintoa suunnittelemaan kylpyhuoneiden kunnossapitoa ennakoivasti ja kustannustehokkaasti.

”Meille on kertynyt taloyhtiöiden kanssa työskennellessä valtavasti teknistä, ajantasaista tietoa kylpyhuonekorjauksista. Tulimme Hemmon kanssa siihen tulokseen, että tälle tiedolle on tarvetta koko toimialalla, ja päädyimme kokoamaan tiedot oppaan muotoon. Sillä tavoin se on kaikkien halukkaiden saatavilla”, Mikko Peltokorpi valottaa kirjan syntyä. Peltokorpi teki pitkän työuran Matinkylän Huolto Oy:n toimitusjohtajana ennen eläkkeelle jäämistään.

Kirjassa kerrotaan esimerkiksi, mitkä ovat tavallisimmat riskikohdat eri aikakausien kylpyhuoneissa.

”Näihin kohtiin toivomme taloyhtiössä kiinnitettävän huomiota kylpyhuonetarkastuksia tehtäessä”, Päivärinne mainitsee.

Huomio tyypillisiin vikoihin ja asukkaiden käyttötottumuksiin

Tyypillisesti vaurioita kylpyhuoneissa aiheuttavat muun muassa huonokuntoiset vesikalusteet, vuotavat muovimatot, tukkeutuneet lattiakaivot ja hajulukot, huono ilmankierto sekä toimimaton lämmitys.

Seuraamalla kylpyhuoneiden kuntoa ja teettämällä korjaukset ajallaan taloyhtiö voi ennaltaehkäistä vaurioita ja säästää myös rahaa.

”Uusittaessa kylpyhuonekorjausten yhteydessä vanhat vesikalusteet ja WC-istuin saadaan käyttömukavuus aivan eri tasolle. Vesikalusteiden virtaukset säädetään samalla optimaalisiin arvoihin, minkä tuloksena säästetään merkittävästi vettä ja siten rahaa. Esimerkiksi vanhan kaksiotehanan vaihtaminen oikein säädettyyn yksiotehanaan yleensä lähes puolittaa vedenkulutuksen”, Peltokorpi kertoo.

Suunnitelmallisen kunnossapidon ohella merkitystä on asukkaiden käyttötottumuksilla. Joskus asukkaat saattavat ajattelemattomuuttaan esimerkiksi tukkia ilmanvaihdon tai sulkea lämmönlähteen. Myöskään havaituista puutteista tai kunnossapitotarpeista ei aina muisteta ilmoittaa taloyhtiölle.

”Hallituksen ja isännöitsijän kannattaa tiedottaa aktiivisesti asukkaiden vastuusta kylpyhuoneen kunnossapidon suhteen. Kirjastamme löytyy myös ohjeet kylpyhuoneen oikeanlaiseen käyttöön. Asukkaita voi esimerkiksi muistuttaa siitä, että nämä edistävät parhaiten kylpyhuoneen kunnossa pysymistä rajoittamalla veden lotraamista ja siivoamalla pinnat säännöllisesti”, Päivärinne selventää.

Kylpyhuoneiden kunnossapito taloyhtiössä (Kiinteistömedia Oy) antaa taloyhtiön isännöinnille ja hallitukselle konkreettiset ja toimivat ohjeet yhtiön kylpyhuoneiden kunnossapitoon. Kirjasta saa kattavasti tietoa siitä, miten kylpyhuoneet on Suomessa eri aikoina rakennettu ja miten ne rakennetaan nykyään, mitkä ovat tyypilliset riskirakenteet ja miten viat ja vauriot kannattaa korjata. Selkeä piirroskuvitus auttaa hahmottamaan, millaisia rakenteita ja materiaaleja eri-ikäisten kylpyhuoneiden pintojen alta tavallisimmin löytyy. Kirja pohjautuu kirjoittajien, Mikko Peltokorven ja Hemmo Päivärinteen, vuosikymmenten kokemukseen taloyhtiöiden isännöinnistä ja korjausrakennuttamisesta. Kirja ilmestyi 10.6.2021.