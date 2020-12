Kymi Kantri 2021 esiintyjälistan julkistus

Syksyllä 2020 ensimmäisen kerran järjestetyt Kymi Kantri -festarit saavat jatkoa 4.–5.6.2021 ja laajentuvat samalla puolitoistapäiväisiksi. Esiintyjäkaartissa ovat countryn ja roots-musiikin Suomen huiput ja joukko kiinnostavia uusia kokoonpanoja. Tapahtumapaikka on leppoisa Kulttuuritalo Wanha Rautakauppa Kouvolan Myllykoskella. Musaohjelman lisäksi Putkimiesklinikalla opetellaan slidekitaroinnin niksejä.

Uuden kantrifestivaalin järjestäjät saivat runsaasti ohjelmaehdotuksia kesän 2021 tapahtumaan, jonka piti alun perin olla vasta vuonna 2022, mutta yleisön pyynnöstä Kymi Kantrista tehtiin jokavuotinen ja puolitoistapäiväinen. Ohjelma on todella tasokas ja monipuolinen, ja esiintyjissä on sekä kokeneita konkareita että nuoria, persoonallisia lahjakkuuksia. Kattokäsite ”kantri” sisältää erilaista vahvatunnelmaista, nostalgista ja tarinallista musiikkia.

Ensimmäinen festaripäivänä perjantaina 4.6. klo 16 alkaen ulkolavalla esiintyvät ikonisia kantriklassikoita ja omaa cowboy-musiikkia soittava ”perheorkesteri” Wheat, Rice & Fries, bluegrass-yhtye The Nervous Buffalo String Band sekä häijyn kaunista instrumentaalimusiikkia esittävä Bizzarro ja Vieremän etevin folk-rokkari Jukka Nissinen.

Wanhassa kirjahallissa ohjelman aloittavat klo 16.45 komeasti Nasu Raittinen ja JpMönkkönen, joiden musiikissa on vahvoja vaikutteita countysta, folkista ja bluesista. Muitaperjantain esiintyjiä ovat countryrockia soittava Mika Byman & Kovat Otteet ja Tero PulkkisenJoukkio, jokasekoittaa musiikissaan kantria, rockia, folkia, soulia, skata, bluesia, texmexiä ja cajunia sekä illan päätteeksi bluegrassmestari Jussi Syren and The Groundbreakers.

Lauantaina workshopit alkavat klo 11.30 ja ulkolavalla esiintyvät klo 12.45 alkaen bluegrass-kokoonpano Self Rising Flour Band, Jukka Haikosen ja Mikko Perkoilan Juippi & Juippi, Ismo HaavistoOne Man Band, countryfolkia soittava Slack Bird ja illan virolaisvieras Andres Roots, jonka meriittilistalta löytyy englantilaisen Severn FM -radion kuuntelijoiden valinta vuoden bluesmieheksi. Roots on soittanut mm. Arkansasin ja Mississipin maineikkailla King Biscuit ja Deep Blues -festivaaleilla.

Wanhassa kirjahallissa lauantain ohjelman aloittaa klo 13.40 Romeos Tunesin tunnelmallinenpopcountry, sen jälkeen ovat vuorossa edellisen festarin yllättäjä Gallows Dance,rockabillyn ja honky-tonkin taitaja Roy Hohenthal & The Tone-Flite Stompers, nuoren polven country/roots-artisti, ”Kiteen Patsy Cline” Niina Sallinen & Her Strangers sekä Marko Haaviston luotsaamacountry&western-bändi Vaeltava Vitsaus. Illan päätteeksi kitaristi Tuomas Metsberg ja laulaja Janne Kaunisto kierrättävät Freud Marx Engels & Jung Tribute Bandilla alkuaikojen Freukkareiden kantripainotteisinta tuotantoa. Kokoonpanoon kuuluvat mm. bändin alkuperäisjäsen Arto Pajukallio sekä stilikkamestari Olli Haavisto.

Tapahtuman luonteen mukaisesti myös lippuhinnat ovat erittäin leppoisat: perjantainpäivälippu 20,-, lauantain päivälippu 30,- ja kahden päivän lippu 40,- (ovelta 45,-).Workshopeissa erillismaksu.

Tapahtuman juontavat Mika Byman, Arto Pajukallio, Panu Pilli ja Harri Saksala.

Järjestäjä PRO Kaakon kirjamessut ry, esiintyjävalinnat Antti Vesikko, Mika Byman ja Heikki Kupari. Lipunmyynti Reunan kirjakauppa, Myllykoski, tilaukset@reunalla.fi, puh. 040 578 8049ja lippupalveluhttps://digilippu.fi/event/934