Kymi Kantri kasvoi Suomen suurimmaksi

Tapahtumapaikka on Kulttuuritalo Wanha Rautakauppa, jossa järjestetään myös kirjamessutapahtuma Kymi Libri. Leppoisaa tunnelmaa edesauttaa mutkaton ympäristö: kulttuurin käyttöön valjastettu ja kunnostettu vanha rautakauppakiinteistö, jonka sisäpihalla on pihalava, levymyyntiä ja ruokatelttoja. Päälava on wanhassa kirjahallissa, entisessä rautakaupan ulkovarastossa.

Perjantaina 7.7. klo 15 käynnistyvän festivaalin avauspäivän esiintyjiä ovat pihalavalla Paavo Pesonen, Mount Fool ja Eden Prairie, wanhassa kirjahallissa Otto Pilli Yhtyeineen, Tea’s Half Acoustic ja illan päätteeksi Jarkko Helin & Crawfish Kings.

Tämän kesän uutuus ovat aamiaisjamit. Tiloissa toimivassa kahvilassa on toisen festaripäivän aamuna 8.7. tarjolla tukeva aamupala ja musisointia. Mukaan voivat tulla sekä talossa yöpyneet festarin esiintyjät että muut musikantit. Jameihin osallistuminen ei edellytä pääsylipun hankkimista. Ennen klo 13 käynnistyvää lavaohjelmaa on myös mahdollista osallistua Country Dancers Kotkan tanssiopetukseen hallissa.

Lauantaina pihalavalla esiintyvät Tarja Merivirta, Housepattons, Raivo Jackson ja The Lovematches, kirjahallissa Pohjanmaa Yhtye, Taiminen, Janne Kaunisto & Eilistä Vain. Toisen illan päättää komeasti teksasilainen Dallas Wayne.

Paikallisessa Vanha Viiala -pubissa esiintyy molempina iltoina bändejä.

Lippuja Kymi Kantriin myydään digilippu.fissä ja Reunan kirjakaupassa Myllykoskella, Myllykoskentie 17, info@reunalla.fi, puh. 040 578 8049. Kahden päivän lipun ennakkohinta on 55,- (perjantain lippu 30,- ja lauantain lippu 40,-).

Lisätietoja antavat Mika Byman, mika.byman@gmail.com ja Heikki Kupari, heikki.o.kupari@gmail.com.