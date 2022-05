Kymi Kantrissa limerikeistä tulee kymerikkejä!

Kymi Kantri -tapahtuma on järjestetty Myllykoskella (Kouvolassa) kaksi kertaa vuosina 2020 ja 2021 samassa tapahtumapaikassa - upeassa kirjahallissa Kulttuuritalo Wanhan Rautakaupan yhteydessä. Samoissa tiloissa on järjestetty vuosina 2019 ja 2021 myös kirjamessutapahtuma Kymi Libri. Molemmat tapahtumat järjestää kannatusyhdistys PRO Kaakon kirjamessut ry, jonka tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti ”järjestää kulttuuritapahtumia Kymenlaaksossa”.

Koronapandemia muutti molempien Kymi Kantri -tapahtumien alkuperäistä ajankohtaa ja rajoitti kävijämäärää, mutta silti uuden tapahtuman vastaanotto ja palaute olivat loistavia. Tarkoituksena oli järjestää kantritapahtuma vuorovuosina kirjamessujen kanssa, mutta yleisön, esiintyjien ja paikallisyhteisön toiveesta kesällä 2021 järjestettiin molemmat tapahtumat.

Reuna kutsuu kaikki festarille saapuvat laatimaan kymerikkejä, joilla viihdytetään yleisöä musiikkiohjelman tauoilla. Viisirivisen runon ensimmäinen, toinen ja viides rivi rimmaavat keskenään, samoin kolmas ja neljäs. Esimerkiksi:

Heinäkuussa Mylsä on Dallas

meillä maistuu Kaski-mallas

riimit on viiltävän hyviä

soundit countryn kultajyviä

- jotka just alko itää mut joku ne tallas.

”Kantrikappaleiden sanoitukset perustuvat tavallisten ihmisten tarinoihin, joten tämän genren musiikki sopii hyvin kirjallisuustapahtumia järjestävään Kulttuuritalo Wanhaan Rautakauppaan”, sanoo Reuna-kustantamon toimitusjohtaja Olli Sarpo, joka on myös yksi festarin juontajista ja kerää kymerikit. Tekstit voi lähettää osoitteeseen: olli.sarpo@reunakirja.fi

Kaksipäiväisessä tapahtumassa esiintyy 14 kokoonpanoa: Ea Nimell & Onni Leminen, Jack’s Basket Room, Byman & Hipp, Otto Pilli Yhtyeineen, Jari Rättyä & Käärmekeitto, Huojuva Lato, Pancho & Dusty, Los Olvidados, Nightbird, Jussi Raittinen & Tapsa Kojo, Mellow Waves, Sörnäinen, Sir Douglas Groovers ja Joe Vestich, Lisätietoja ohjelmasta, kantritanssikurssista ja jatkoklubeista saa sähköpostilla: kymikantri@gmail.com

Huojuvalla Ladolla ja Byman & Hippillä esiintyminen on samalla levynjulkistuskeikka. Huojuvan Ladon solisti Suonna Kononen esittelee lauantaina myös uuden road trip -romaaninsa Tie päättyy meren rannalle.

”Tämä musiikin, kirjallisuuden ja muidenkin taiteenlajien yhteissoitto on yksi kustantamon linjaratkaisuista. Kun järjestämme kesällä 2023 seuraavat Kymi Libri -kirjamessut, siellä vastaavasti musiikki tulee kirjallisen ohjelman lomaan”, kertoo Reunan kustannuspäällikkö Johanna Hasu, joka on myös itse sekä kirjailija että muusikko ja pianonsoiton opettaja.

Kymi Libristä ja Kymi Kantrista onkin muodostunut sisartapahtumia, joilla lisätään taiteiden välistä yhteistyötä. Aiempien vuosien tapaan kirjamessuilla julkistetaan kirjoituskilpailun voittajat, ja osa teksteistä esitetään sävellettyinä, osa tauluina.

Tapahtumapaikka: Kulttuuritalo Wanha Rautakauppa, Myllykoskentie 17, Myllykoski (Kouvola).

Tutustu taloon sivuilla: wanharautakauppa.com