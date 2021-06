Kymi Libri -kirjamessut 22.-25.7. Kouvolan Myllykoskella – ohjelma julkistettu

REUNA Kustantamo ja kirjakauppa Oy

on perustettu vuonna 2013. Kustantamo toimii Kouvolan Myllykoskella Kulttuuritalo Wanhassa Rautakaupassa, jossa on myös Reunan kirjakauppa, kirjakahvila, taidegalleria ja Henna Virenin valokuvastudio. Kirjakaupassa on töissä Suomen ainoa kirjakauppakissa Nappi. Piha-alueen Wanhassa Kirjahallissa järjestetään joka toinen vuosi Kymi Libri -kirjamessut, ks. kymi-libri.fi.