Kymi Libri on Länsi-Kymen kulttuuritien vuoden tapahtuma

Kymijokivarren matkailureittejä markkinoiva Länsi-Kymen kulttuuritieyhdistys valitsi Kymi Libri -kirjamessut vuoden 2021 tapahtumaksi. Päätapahtuma on Kouvolan Myllykoskella 22.-25.7. Myös 4.7. järjestetty Iitti Libri ja 17.7. tulossa oleva Pyhtää Libri ovat kulttuuritien varrella.

Korona tuo kirjamessut lähemmäs ja pienempinä

Iitin rantamakasiinissa kauniina kesäpäivänä järjestetty Iitti Libri oli hyvä esimerkki siitä, että paikalliset, persoonalliset ja monikulttuuriset lähellä luontoa järjestetyt tapahtumat ovat nyt suositumpia kuin massamessut.

Libri-messukonseptin suosion taustalla on sekä koronapandemian tuoma varovaisuus ja tartuntojen välttäminen että kotimaan matkailun lisääntyminen.

Päätapahtumassa Kymi Librissä on mukana parikymmentä kustantajaa, ja kirjailijoita on ohjelmassa kymmeniä. Esitykset ovat kolmella lavalla, joista yksi on kokonaan ja toinen puolittain ulkotiloissa. Messualue on runsaan 3000 neliön suuruinen, joten muutaman sadan henkilön kävijämäärällä turvavälit saadaan pidettyä.

- Kirjamessuille on myyty parisataa ennakkolippua, joten uskallamme myydä vielä ainakin saman verran, vaikka kävijämäärä jouduttaisiin rajaamaan 500 henkilöön, kertoo järjestävän organisaation PRO Kaakon kirjamessut ry:n toiminnanjohtaja Tarja Tornaeus. Kaksi vuotta sitten ensimmäisessä Kymi Librissä oli tuhat kävijää päivittäin.

Kymi Libri käynnistyy Myllykoskella torstaina 22. heinäkuuta klo 10 Kulttuuritalo Wanhan Rautakaupan kirjahallissa ja tapahtuman avaa messujen ”kummisetä” Atik Ismail.

Pienen kylän suuren tapahtuman on mahdollistanut Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Kouvolan kaupungin tuki ja Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahaston kärkihanke-apuraha.

