Kysely: koronapandemia on lisännyt omakotiasujien tyytyväisyyttä omaan kotiin

Koronapandemia on tehnyt etenkin kolmekymppisistä omakotiasujista aiempaa tyytyväisempiä omaan asumismuotoon. Suurimmat huolet ovat kodin ylläpitoon uppoava raha ja kosteusvahinkojen vaara. Kaksi viidestä olisi toivonut tietäneensä ennen ostopäätöstä enemmän talosta ja omakotitaloasumisesta, kertoo Ifin tuore tutkimus.

Suomalaiset omakotiasujat ovat keskimäärin tyytyväisiä valintaansa: yli 90 prosenttia kertoo Ifin kyselytutkimuksessa olevansa vähintään melko tyytyväinen kotiinsa. Eniten erittäin tyytyväisiä omakotiasujia on 2000-luvulla rakennetuissa taloissa sekä Uudellamaalla ja muualla Etelä-Suomessa.

Koronapandemia on lisännyt joka kolmannen omakotiasujan tyytyväisyyttä omaan asumismuotoon. Kaikkiaan pandemia-aika on muuttanut noin 40 prosentilla asumistarpeita tai -prioriteetteja: kasvaneen tyytyväisyyden lisäksi etenkin oman pihan tärkeys on monilla lisääntynyt. Pandemia on muuttanut eniten kolmekymppisten ja vähiten yli 60-vuotiaiden asumisprioriteetteja.

– Nuorille aikuisille elämän keskittyminen aiempaa tiiviimmin kotiin on varmasti ollut suhteessa isompi muutos ja vaikuttanut ajatuksiin siitä, mitä kodilta halutaan. Heidän vastauksissaan korostuu muita selvästi useammin esimerkiksi halu asua nykyistä enemmän omassa rauhassa ja kauempana naapureista, arvioi Ifin omakotitalovakuutusten tuotepäällikkö Laura Utunen.

Noin kolmannes kaikista omakotiasujista on myös panostanut koronapandemian aikana aiempaa enemmän rahaa tai aikaa kodin kunnossapitoon ja varusteluun. Tiedot käyvät ilmi Ifin teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi 753 omakotitalossa asuvaa suomalaista toukokuussa 2021.

Kosteusvaurio eniten pelottava vahinko

Kaksi kolmesta omakotiasujasta arvioi talonsa olevan vähintään melko hyvässä kunnossa. Eniten epäilyksiä talon kunnosta on vanhemmissa, ennen vuotta 1960 rakennetuissa taloissa asuvilla. Omakotiasujien ylivoimaisesti suurimmat huolet ovat rakennuksen ylläpitoon ja huoltoon kuluva raha sekä kosteus- ja homevauriot. Myös rakennuksen arvon säilyminen ja ylläpitoon vaadittava aika huolettavat monia. Naiset ovat yleisesti miehiä huolestuneempia.

– Kosteusvaurioiden vaara on ymmärrettävä ja valitettavan usein myös aiheellinen huoli. Ifin asiakkaille toteutettujen talotarkastusten perusteella suomalaistalojen vakavimmat rakennustekniset puutteet liittyvät juuri siihen, kuinka kosteus pidetään poissa rakenteista eli ulkopuolelta tulevan kosteuden hallintaan sekä käyttöikänsä loppupuolella oleviin kylpyhuoneisiin, varaajiin ja vesikattoihin, kertoo Utunen.

Tämän moni olisi halunnut tietää ennen talokauppoja

Noin 40 prosenttia kaikista omakotitalossa asuvista olisi halunnut tietää enemmän omakotitaloasumisesta ennen talokauppoja: Joka viides olisi toivonut perehtyneensä paremmin talon teknisiin ominaisuuksiin, rakenteisiin ja kuntoon. Lähes yhtä moni olisi halunnut tietää enemmän asumisen kustannuksista, talon huoltamisesta ja siihen uppoavasta ajasta.

– Monelle tulee yllätyksenä, että omakotitalo vaatii enemmän tai vähemmän jatkuvaa pientä laittoa. Olemme tunnistaneet etenkin kokemattomien omakotiasujien huolen. Tämän vuoksi tarjoamme asiakkaillemme maksutonta Kunnon koti -talotarkastusta. Kun talon riskipaikat ovat tiedossa, huoltotoimenpiteet on helpompi kohdistaa oikeisiin paikkoihin ja pitää talo hyvässä kunnossa, kuvaa Utunen.

Nämä asiat huolettavat suomalaisia omakotiasujia:

Rakennuksen ylläpitoon ja huoltoon vaadittava raha, 42 % Kosteus- ja homevaurioiden vaara, 35 % Rakennuksen arvon säilyminen, 26 % Rakennuksen ylläpitoon ja huoltoon vaadittava aika, 24 % Murtovarkauksien vaara, 16 % Paloturvallisuus, 15 % Luonnonilmiöt, 14 % Tuholaiseläimet, 14 %

Kyselytutkimuksen toteutti Ifin toimeksiannosta YouGov Finland. Tutkimukseen vastasi 753 suomalaista omakotitalossa asuvaa aikuista toukokuussa 2021. Otos muodostettiin satunnaisotannalla omakotiasujien keskuudessa, sukupuoli kiintiöitiin tasan miesten ja naisten välillä.

Ifin Kunnon koti -talotarkastuksia on tehty kaikkiaan jo yli 20 000 suomalaiskotiin. Talotarkastuksessa rakennusalan asiantuntija käy läpi omakotitalon kunnon, rakenteet, rakennuksen tekniikkaa sekä antaa arjen turvallisuusvinkkejä. Maksuttomaan palveluun ovat oikeutettuja Ifin asiakkaat, joilla on Laaja- tai LaajaPlus-tasoinen kotivakuutus omakotitaloon. Tarkastus ei vaikuta yksittäisen kotivakuutuksen hintaan tai korvauksiin. Tarkastukset toteuttaa Ifin yhteistyökumppani Anticimex Oy.