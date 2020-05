Kysely: suomalaiset aikovat viettää lomansa kotimaassa, liikkua autolla ja syödä ravintoloissa

Kaupallinen radio täyttää 35 vuotta haastavissa olosuhteissa - uutta tutkimustietoa suomalaisten mediatottumuksista korona-aikana 27.4.2020 08:00:05 EEST | Tiedote

Suomalainen kaupallinen radio saavuttaa nuorekkaan, mutta silti jo elämänkokemusta omaavan 35 vuoden iän tänään huhtikuun 27. päivänä 2020. Vuosikymmenten aikana kaupallinen radio on kasvanut, kypsynyt ja ollut aina ihmisille läsnä niin hyvässä kuin pahassa. Radio on nyt kiinteä osa laajempaa audion suosion nousua ja kaupallisesti ala on kasvanut viimeiset kuusi vuotta. Poikkeustilassa radio on ihmisten ystävä ja arjen rytmittäjä, jota kuunnellaan paljon: RadioMedian tuoreen kyselyn mukaan 62 % suomalaisista on lisännyt medioiden käyttöään poikkeusaikana.